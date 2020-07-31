【香港疫情】亞博方艙醫院明啟用 陳肇始據報赴深圳研支援香港擴大檢測

香港新冠肺炎新增確診者連續9日破百，《人民日報》海外網引述港媒消息，香港食衛局局長陳肇始、衛生署署長陳漢儀，到深圳與內地官員開會，討論支援香港擴大檢測，考慮由內地提供人手和試劑等，為更多高危群組或全民檢測。

考慮由內地提供人手和試劑等

目前，香港仍有近200人等候入院，香港設立的方艙醫院——亞洲國際博覽館社區治療設施，星期六（8月1日）起接收病人，期望可縮減病人等候時間。

特首林鄭月娥25日在Facebook表示，中央一直十分關心香港的疫情變化和支持特區政府的防疫抗疫工作，近日又在加大檢測能力和改裝亞洲國際博覽館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。

中聯辦發文指中央政府高度重視近期香港新型肺炎疫情爆發，將隨時應特區政府請求提供一切必要的支持。

▲ 新冠肺炎疫情爆發初期，湖北武漢建立多間方艙醫院，收治輕症患者。

據了解，所有去到亞博館的病人，都會獲初步分流成3個級別：無徵狀、有徵狀或發燒、血壓等維生指數不穩定，有氣促和肺炎的患者，暫時會先使用亞博館一號場館空間，料可放置500張病床 。

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中國工程學院院士鍾南山日前指出，香港疫情正處於拉鋸戰，關鍵看防控情況，建議全民免費核酸檢測，如果疫情進一步惡化，應行政上要求所有人檢測；內地應從檢測試劑及人力方面提供支持。

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責任編輯：彭文彌

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