【中美緊張】逾7成美國人對華反感創新高 將全球疫情爆發歸咎中國

中美關係惡化，美國民間亦充斥對華不滿情緒。最新一項調查顯示，逾7成美國人對中國反感，比例創近15年新高；近8成受訪者更將全球新冠肺炎疫情爆發，歸咎於中國政府最初對武漢疫情處理不力。

中美關係近期跌至40年來的最低點，兩個近日勒令對方關閉領事館，對官員互相實施制裁，雙方還就知識產權盜竊、科技公司、新冠肺炎疫情、《港區國安法》、新疆人權、南海等方面問題針鋒相對。

皮尤研究中心周四（30日）公布一項民調顯示，對中國持負面看法的美國人比例達到73%，與上次3月調查相比，上升了7個百分點，並是皮尤2005年開始這項調查以來的最高水平。民調在6月中旬至7月中旬進行，對1003名美國人調查。

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調查又顯示，64%的美國人認為，中國在應對新冠肺炎疫情做得不好。78%的受訪者認為，中國政府最初應對不力，導致病毒蔓延全球。

美國總統特朗普曾在疫情初期讚揚北京抗疫工作，但隨著疫情蔓延，他多次稱新冠病毒為「中國病毒」，批評中國隱瞞疫情、打壓「吹哨人」。他與多名美國官員亦曾暗示，不能排除病毒從武漢病毒研究所洩露。中方否認指控，強調中國以公開透明負責任態度，及時通報疫情。

對習近平信心惡化 1/4受訪將中國視為敵人

美國人對中國國家主席習近平的信心也惡化，77％的受訪者稱他們不相信或基本不認為習近平在全球事務中做了正確的事情，較3月上升6個百分點。

整體而言，美國人對中美關係看法悲觀。68%的受訪者稱中美經濟關係情況不佳，比去年5月兩國貿易談判陷入僵局時還高了15%。

大約四分之一（26%）的美國人把中國定義為敵人，57%的人認為中國是競爭對手，只有16%的人形容中國為合作夥伴。

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另外，在美國於新疆人權問題對華強硬之際，近四分之三（73%）的受訪美國人認為，即便以兩國經貿關係為代價，美國仍應促進中國人權狀況。

美國大選將近，調查又發現，共和黨與民主黨人對中國的看法皆負面，都不滿北京的新冠疫情應對。不過，負面看法在共和黨人之中更為普遍，他們當中83%對中國反感。

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