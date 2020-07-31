  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中印關係隨時「打破杯子」 中國駐印度大使籲冷靜免誤判

國情動向 12:55 2020/07/31

分享：

邊境糾紛、下發App禁令，中印關係持續惡化。中國駐印度大使孫衛東表示，中印關係發展又到了關鍵時刻，稍有不慎，就有「打破杯子」的風險，籲雙方審慎、冷靜、理性地處理兩國關係，堅決避免因誤判形勢而使雙邊關係陷入猜忌和對抗的漩渦。

中國駐印度大使孫衛東表示，中印友好符合兩國的根本利益，是人心所向、大勢所趨，不應因一時一事的困難就停滯不前甚至發生逆轉。

新華社周五（31日）援引孫衛東在印度中國研究所舉行的「中印關係的前行之路」視頻研討會的主旨演講，他稱中印友好符合兩國的根本利益，中國對印基本政策沒有變，並呼籲推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，不應因一時一事的困難就停滯不前甚至發生逆轉。

中印關係就像一個精美的工藝杯，做成這個杯子需要耗費幾代人的心血和智慧，然而打碎它卻用不了幾秒鐘。

孫衛東並闡述對中印關係幾個關鍵問題的看法：一是中國堅持和平發展，不是印度的「戰略威脅」；二是中國堅定維護國家主權，絕不搞侵略擴張；三是中國主張合作共贏，反對「零和遊戲」。

中印1962年曾發生短暫的邊境戰爭，上月，中印在喜馬拉雅山邊境發生衝突，導致20名印度士兵喪生。印度其後宣布封禁微信、抖音海外版TikTok等59個中國應用程式，中國周四警告稱，中國與印度的經濟「被迫脫鉤」將對兩國都造成傷害。

【中印衝突】解放軍新對手 印度接收首批法國陣風戰機

印度禁微信等中國App 中使館：將採取必要措施維護中企利益

【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工

【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移

【中印衝突】印度亦打台灣牌？ 印度對美資深外交官據報將駐台

【中印衝突】王毅與印度通話　同意盡快完成一線部隊脫離接觸進程

責任編輯：彭文彌

經濟 戰爭 中印關係 印度 中國

下一篇文章

【中美緊張】逾7成美國人對華反感創新高 將全球疫情爆發歸咎中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李登輝一生傳奇： 從中共黨員變「台獨教父」
李登輝一生傳奇： 從中共黨員變「台獨教父」
特朗普窮得只剩「中國牌」　中美關係陷最危100天
特朗普窮得只剩「中國牌」　中美關係陷最危100天
【中美寒戰】美國首設北極老大 上任即批中國冰上絲路
【中美寒戰】美國首設北極老大 上任即批中國冰上絲路
【中美角力】美軍機直迫中國經濟心臟　飛近上海不足百公里
【中美角力】美軍機直迫中國經濟心臟　飛近上海不足百公里
華為與美國高通達合作協議 中美5G科技戰綻放奇葩
華為與美國高通達合作協議 中美5G科技戰綻放奇葩
華為「賠錢」高通5G專利皆大歡喜 百萬軍中撕開缺口
華為「賠錢」高通5G專利皆大歡喜 百萬軍中撕開缺口