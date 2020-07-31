中印關係隨時「打破杯子」 中國駐印度大使籲冷靜免誤判

邊境糾紛、下發App禁令，中印關係持續惡化。中國駐印度大使孫衛東表示，中印關係發展又到了關鍵時刻，稍有不慎，就有「打破杯子」的風險，籲雙方審慎、冷靜、理性地處理兩國關係，堅決避免因誤判形勢而使雙邊關係陷入猜忌和對抗的漩渦。

▲ 中國駐印度大使孫衛東表示，中印友好符合兩國的根本利益，是人心所向、大勢所趨，不應因一時一事的困難就停滯不前甚至發生逆轉。

新華社周五（31日）援引孫衛東在印度中國研究所舉行的「中印關係的前行之路」視頻研討會的主旨演講，他稱中印友好符合兩國的根本利益，中國對印基本政策沒有變，並呼籲推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，不應因一時一事的困難就停滯不前甚至發生逆轉。

中印關係就像一個精美的工藝杯，做成這個杯子需要耗費幾代人的心血和智慧，然而打碎它卻用不了幾秒鐘。

孫衛東並闡述對中印關係幾個關鍵問題的看法：一是中國堅持和平發展，不是印度的「戰略威脅」；二是中國堅定維護國家主權，絕不搞侵略擴張；三是中國主張合作共贏，反對「零和遊戲」。

中印1962年曾發生短暫的邊境戰爭，上月，中印在喜馬拉雅山邊境發生衝突，導致20名印度士兵喪生。印度其後宣布封禁微信、抖音海外版TikTok等59個中國應用程式，中國周四警告稱，中國與印度的經濟「被迫脫鉤」將對兩國都造成傷害。

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責任編輯：彭文彌