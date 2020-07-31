【中國經濟】官方PMI引證復蘇勝預期　需求仍待加固財策續發力

在南方水災、新冠肺炎疫情局部地區爆發之下，中國7月官方製造業PMI意外升至4個月高位，反映後疫情時代經濟持續恢復，並印證國家主席習近平稱「（經濟發現）情況比預料的要好」。

不過，需求仍制約經濟回升，下半年面臨國外疫情持續影響外需、中美關係不確定性加重等不利條件。分析預計，在中央強調逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，下半年擴內需積極政策將加快落地，財政政策繼續發力。

據國家統計局公布，7月製造業PMI為51.1，較上月升0.2個百分點，好過市場預期，並連續5個月位於臨界點以上。非製造業商務活動指數為54.2，按月回落0.2個百分點，結束4連升，但仍穩健擴張。7月綜合PMI產出指數為54.1，回落0.1個百分點。

需求恢復弱過供給 新出口和進口指數在榮枯線下

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，7月製造業PMI表明中國經濟保持回升，但主要指標回升幅度總體仍然偏低，表明經濟回升力度不夠強勁。市場需求不足的矛盾仍然是制約當前經濟回升的突出問題。

中國7月官方製造業PMI連升兩月至51.1勝預期 需求回暖

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中國物流信息中心文韜也稱，當前需重點關注市場需求相對不足問題。新訂單指數低於生產指數2.3個百分點，需求恢復弱於供給。月內反映市場需求不足的企業比重仍高於53%，是當前企業面臨的首要問題。

官方公布，7月製造業PMI生產指數為54，按月升0.1個百分點，連續5個月高於臨界點。新訂單指數為51.7，升0.3個百分點。新出口訂單指數和進口指數分別為48.4和49.1 ，高於上月5.8和2.1個百分點，但仍處於榮枯線下。

光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強表示，經濟改善較明顯，需求驅動的格局也有利經濟繼續乘勢而上。他稱，基建和地產進一步驅動需求端，外需趨於改善，財政政策下半年將繼續發力，對經濟形成持續支撐。惟消費目前恢復的節奏偏慢。

擴內需政策料加快落地 需關注就業及小微企業壓力

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智分析，疫情雖沒完全結束，但整體中國經濟將延續當前逐步復甦，料製造業PMI能保持擴張。下半年擴內需積極政策將加快落地，帶動國內需求改善，下半年經濟可能會回升到6%左右中高速的增長。

政策方面，他認為貨幣政策偏向寬鬆的預期逐漸收窄，著重促進實體經濟融資改善和融資成本下降，財政政策重點抓落實，專項債加快落地。

他並關注小微企業及就業壓力，在疫情和水災交替衝擊下，小微企業生存壓力驟增，需要針對性政策加以扶持。製造業和非製造業就業相關指數都低於榮枯線，特別是服務業就業從業人員指數按月降0.4至46.7，亦要引起重視。

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中共中央政治局昨召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，提到當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，遇到很多問題是中長期，須從持久戰的角度加以認識，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制，堅持結構調整的戰略方向，更多依靠科技創新，完善宏觀調控跨週期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

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