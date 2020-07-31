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習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

經濟脈搏 14:06 2020/07/31

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習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

中共政治局周四（30日）召開會議研究當前經濟形勢，當中重申推動「國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，內地改革開放逾40年，以外累積經濟實力，因此外循環不算新鮮事，關鍵是官方所提的「內循環」是什麼戰略？以下幾條Q&A說明「內循環」有什麼新意？它與內地早已強調的「拓內需」有什麼不同？

Ｑ：中央何時首次提出經濟「內循環」？

Ａ：「內循環」作為官方經濟政策表述，最早出現在今年5月。中央政治局今年5月14日會議上，首度提出了「充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」這一說法。

官方隨後多次重提這一戰略，反映「國內國際雙循環」已成國家經濟戰略，其中，中共總書記習近平7月21日主持召開「企業家座談會」時強調：

在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，我們必須充分發揮國內超大規模市場優勢，通過繁榮國內經濟、暢通國內大循環為我國經濟發展增添動力，帶動世界經濟復蘇。

習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮

【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？

「內循環」提出的時機，正是內地新冠疫情受控，但經濟復蘇受窘於美國聯手盟友圍堵中國，可以「內循環」是應對世界政治新格局、新挑戰的手段。

Ｑ：經濟「內循環」有什麼涵意，與傳統拓內需戰略有何不同？

Ａ：「內循環」與國內過去多年的「拓內需」相比，主要有3個新意。

其一是明確把內部需求，放置在中國經濟主體地位。

中國逾40年的改革開放中，經濟發展特色是「兩頭在外」，即大量資源、投資、技術都是從境外輸入，使用中國勞動力生產，貨品又大部分銷往境外。換句話說，中國過往以「外循環」為主體、「內循環」為輔助。

中央如今提出「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，把「國內循環」置於「國際循環」之前，反映內部需求已被視為中國經濟的主要支撐動能。

其二是明確滿足內部需求的產業鏈，要留在國內。

以往拓內需，可以因應需要進口外國產品，即滿足中國內部市場的產業鏈，不一定要同時存在於中國。

內循環則更著重把從原料、生產及銷售的完整產業鏈留在中國內，以解決國內就業問題；而民眾能就業、增收入的「養份」，又可倒過來哺育國內產業，形成真正的經濟循環。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強日前在國內一場論壇上也稱，內循環的真諦是「開放」，通過釋放國內的經濟和消費市場的潛力，結合保護知識產權、改善營商環境、減少准入限制，吸引跨國企業把產業鏈、工廠、店面繼續留在中國，享受在地的消費市場潛力。

其三是更著重內需政策放鬆，使內需能真正產生循環作用。

中國內需市場發展的障礙，是生產、流通、分配、消費等環節障礙太多，要內需達至循環效果，必須在政策上打通這些「死穴」。人民網文章就提到，必須「培育公平競爭環境，提高市場運行效率，暢通市場體系和供求循環」。

Ｑ：經濟「內循環」等如鎖國？

Ａ：絕對不是。中共總書記習近平7月21日在企業家座談會中明言，「以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行，而是透過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展」。

事實上有分析指，如沒有國際科技領域開放合作，中外互相促進提升，中國產業不可能保持穩步發展勢頭，更遑論「內循環」支持經濟？

習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮

【中國經濟】6成居民收入減還要供樓  內地消費爆發難度大

Ｑ：「內循環」的潛力及挑戰有多大？

Ａ：「內循環」發展潛力很大。根據官方統計，中國2019年外貿依存度（外貿佔GDP比重）已降至約33%，較2014年下跌逾7個百分點；相反，內部消費貢獻GDP達39%，已超越外貿成為中國經濟第二大動力（投資佔GDP約43%，「三頭馬車」合計超過100%，因有部分重疊）。

如相比日本和美國，日美之內部消費佔GDP高達55%和70%，擁有14億人口的中國的內需市場可謂遠遠未夠成熟，未成熟就是可拓空間。

但當然，正如過去許多分析，中國要拉動內需必須確保國內就業不出問題，進一步改善社會福利制度，讓病有可醫、貧有救濟、居者有其屋、新一代不愁教育機會，民眾始能放心消費。否則，內循環的啟動，將有重重障疑。

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【中國經濟】疫情衝擊波持續 中國將專注「六穩與六保」底線

責任編輯：鄧國強

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