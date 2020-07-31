北斗三號導航系統正式開通 一文看懂如何影響民眾生活

北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式今日在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平等多位領導人出席。

北斗衛星導航系統是中國自主研發的全球衛星導航系統，在1994年啟動建設，隨着最後一個組網衛星在上月23日發射成功，意味北斗三號全球衛星導航系統較原定計劃，提早半年完成部署。北斗衛星全球組網之後，將如何影響你我生活？

北斗是和民眾生活息息相關的基礎設施

據新華社報道，電子科技集團有限公司技術人員介紹，北斗三號管理控制中心相當於智慧「大腦」，可指揮空間段和地面段的協同運行、地面天線和各類觀測設備統籌調度，以及導航電文的編輯、上注等。

而且，北斗不僅是部署於高空的衛星導航系統，更是和民眾生活息息相關的基礎設施。

近年來，北斗高精度及北斗輔助快速定位用戶突破5億。目前中國兵器工業集團聯合中國移動、中國電科正在抓緊建設北斗三號區域短報文應用服務平台，將有力推動北斗高精度、短報文服務與5G、大數據、雲計算等融合創新。

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北斗三號最後一顆組網衛星成功發射 提供全球導航服務（有片）

以浙江為例，利用北斗高精度空間定位技術，當地給外賣和快遞的配送車安裝北斗高精度定位模組，通過地理位置實時上傳，將車輛的道路行駛軌跡實時展示在地圖上。

杭州北斗時空研究院技術總監陳正煒說，「誤差只有厘米級，能很準確判斷車輛在道路上的行駛情況，後台通過數據運算可以判斷車輛是否闖紅燈、是否違停，以此達到行業自治和規範。」

此外，北斗技術的應用還能協助公安交警在重大案件或事故发生時取證。這些配送車輛未來還將被納入城市應急調度系統，出現突发狀況需要救援時，利用北斗定位技術快速找到就近車輛作為增援。