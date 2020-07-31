▲ 【中美角力】德蘭智庫：美應準備迎接「蒸蒸日上」的中國

中美角力白熱化，特朗普政府欲全面遏制中國發展。美國政府資助的智庫蘭德公司（Rand Corporation）的最新報告建議，美國應就「一個由共產黨領導的全然成功、或蒸蒸日上的中國」做好萬全準備。

蘭德名為「中國的大戰略：趨勢、軌跡與長期競爭（China’s Grand Strategy: Trends, Trajectories and Long-Term Competition）」的報告，檢視中國共產黨所設2050年之前達成國家目標的程度。

報告推演出4種中國日後發展的結果，分別為：

全面達成目標的「全然成功」（triumphant）

達成大部分目標的「蒸蒸日上」（ascendant）

雄心受挫的「停滯」（stagnant）

政權岌岌可危的「內部崩潰」（imploding）

這份上周所發布、為美國軍方滙整報告的結論是，「蒸蒸日上」與「停滯」是最有可能的發展結果。

雖然研究人員目前還不會說中國領導階層將達成所有目標全面成功，但仍建議美國應對此作好準備。

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「看來對美國最保險的做法，就是準備好面對一個全然成功或蒸蒸日上的中國，因為這兩種情況與當前中華人民共和國的國家發展趨勢相符，會是美軍日後所要面對的最嚴峻情況。」

中美不可能成為「密切夥伴」

研究人員排除美中兩國日後會成為「密切夥伴」的可能，稱儘管這種情況本就不太可能發生，但現在是這種可能性「變得更加渺茫」。就算中國只是「停滯」，美中未來的關係都會像爆發貿易戰的2018年般起伏。

而遇上一個蒸蒸日上的中國，美中間的經濟、外交和軍事關係在中長程都會變得更加難以預測。

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「基於此，平行的夥伴與衝突的對手之間僅一線之隔，隨著雙方關係發展，任何一個理由都可能讓狀況改變。」

報告建議美國應增加對印太地區的軍事投注、提升部隊聯合作戰能力，「雖然太平洋戰區在可見的未來可能仍將優先聚焦爭奪制海與制空，然而美國陸軍須把強化相關能力列優先要務，以符合更龐大的聯合作戰目標」。

報告稱這意味對美國陸軍而言，得要強化關鍵單位的海空運輸能力，以讓部隊盡速在戰事爆發前趕抵熱點備戰。

就算經濟走下坡 中國會持續發展軍力

報告認為，雖然中國面臨經濟走下坡程度比預期更嚴重，北京仍會在接下來的10到15年持續強化軍力發展。

報告說：「中國意圖透過量子運算與通訊、人工智慧與生技等關鍵科技，取得軍事優勢。在這些與相關領域的成功，將能極大地決定未來30年的美中關係本質及全球與軍事競爭。」

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責任編輯：鄧國強

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