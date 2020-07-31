台灣各機關下半旗3天 哀悼李登輝逝世

在台灣，李登輝前總統昨日病逝，享年97歲。台灣的總統府宣布，各機關今日中午起下半旗3天致哀。

總統府秘書長蘇嘉全今天召開治喪工作會議。會議決議今天中午12時起各機關降半旗3天，台北賓館設置追思會供民眾悼念，並於明日（8月1日）起開放至8月16日。考量疫情因素，外國友人可能不便前來，駐外館處將設置追思處所及簽名簿。至於李登輝遺體火化後，將安葬於五指山軍人公墓「特勳區」。

而後續相關治喪事宜，告別式、追思禮拜等，與家屬討論後再對外說明。

美卿：持續增強與台關係 緬懷李登輝政治遺產

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨發布聲明悼念李登輝，肯定他協助終結台灣數十年威權統治，帶來經濟繁榮與法治，美國將持續增強與台灣關係，以緬懷他的政治遺產。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，「台獨」是一條走不通的絕路，中國的國家統一和民族復興是歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的，他要求有關國家堅持「一個中國」原則，謹慎對待涉台問題，不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

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李登輝曾拋「兩國論」 引發兩岸關係緊張

美國在台協會（AIT）今日上午亦降半旗3天哀悼李登輝。AIT稱，李登輝是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友，他成功帶領台灣轉型為民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，其貢獻將持續深深影響未來數個世代。

外界關注美國方面會否派特使出席李登輝葬禮。中央社稱，正值台美關係大幅進展，若美方此次派遣具有外交實質意義的高階官員到台北出席李登輝葬禮，能展現美國對台灣民主的支持，亦符合蓬佩奧呼籲以行動促使中共改變的政策宣示，同時有效落實2018年生效的台灣旅行法。

安倍感遺憾 惟日本未擬派政府人士出席葬禮

日本首相安倍晉三今日亦表示，李登輝為日台親善關係和增進友好作出了巨大貢獻，對其去世深感遺憾。由衷為他祈福。

不過，日本官房長官菅義偉表示沒有派遣政府相關人士出席李登輝葬禮的計劃。分析稱，原因除了日台之間並無正式邦交外，還顧及到中國的立場。據相關人士稱，政府正探討以某種形式發去唁電。