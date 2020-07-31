李登輝逝世 國台辦重申「台獨」是絕路 央視批他民族罪人

台灣的前總統李登輝昨日晚間7時許逝世，享壽98歲，台灣各機關自今日中午12時起降半旗3天。本文一次列清，國台辦以及大陸官媒對李登輝逝世的反應。

國台辦：「台獨」是絕路

李登輝的「兩國論」曾引起兩岸軒然大波，他也被稱為「台獨教父」。

對於李登輝的逝世，國台辦发言人朱鳳蓮31日強調，「台獨」是一條走不通的絕路。她說，「國家統一、民族復興的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！」

央視：李是民族罪人

央視評論指出，台獨勢力的完整政策體系是由李登輝一手打造並付諸實踐的，「放在浩浩蕩蕩的幾千年中國歷史當中，他就是個大大的民族罪人，遺臭萬年將會是他永遠也甩不掉的歷史標籤。」

央視並稱，李登輝曾稱自己「22歲前是日本人」，並表示他認同釣魚島主權屬日本，「『賣國』是李登輝永遠也抹不掉的一個標籤。」

環球時報：李種下了分裂中國的根

環球時報發表社評「中國歷史決不會寬恕推動分裂的人」，指出李登輝給台灣民主種下了分裂中國的根。以後民進黨在選舉中不斷佔據強勢，都是通過激化兩岸對抗實現的。

環球時報表示，「李登輝無疑是中華民族的罪人」，稱他製造的台灣政治上的轉折，極大增加中國崛起的阻力，更新了美國打壓中國的抓手，置台灣於長遠的戰略風險中。

台灣各機關下半旗3天 哀悼李登輝逝世

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