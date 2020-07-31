【中美角力】中國「內外雙循環」打持久戰 「十四五」戰略初顯

正值「十三五」（第十三個五年計劃）收官、「十四五」將啟之年，面對不穩定性不確定性較大的國內外環境，中央政治局會議周四提出，必須從「持久戰」的角度看待面臨的中長期問題，會議提出「國內國際雙循環」，料將成為「十四五」規劃的指導方針。

政治局會議著眼中長期、持久戰

據路透，中國每年於7月底召開的中央政治局會議一向倍受關注，因是給下半年的經濟工作定調。而今年情況特殊，在「當今世界正經歷百年未有之大變局」的關鍵十字路口，最新的政治局會議實際上提供了一個更長期的指導性思路。

會議認為，國內經濟穩步恢復，復工復產逐月好轉，二季度經濟增長明顯好於預期；但當前經濟形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大，中國遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識。

會議稱，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。要完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。

渣打銀行首席經濟學家、大中華區研究部主管丁爽評價稱，會議更強調中長期、強調持久戰，也就是說並不單純著眼於下半年，而是個過渡，更著重於長遠。

他進一步指，會議還強調了雙循環，提到完善宏觀調控跨周期設計和調節，這都是中期的目標，著眼點都比較長。他指出，這一方面是因為國內經濟有結構性問題，另一方面國外面臨的形勢包括中美博弈等，都是比較持久的問題。

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中原銀行首席經濟學家王軍稱，這次會議最關鍵和影響最深遠的還是再度被強調的，國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進，這也許會成為十四五的一個重要指導方針，而且這是一個既有指導性、也可以落地的工作部署。

國內消費投資帶動 加入國際大循環

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為，為了應對外部政治經濟環境的不穩定不確定性，中央這次比較正式提出了內外雙循環的說法，國內主要是供給側改革為主體，以消費和投資來帶動，加入國際大循環，這是改革的方向。

而如何擴大內需，新型城鎮化、都市圈和城市圈應該是發力點。政治局會議提出，要以新型城鎮化帶動投資和消費需求，推動城市群、都市圈一體化發展體制機制創新。要提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力，更加註重補短板和鍛長板。

要持續擴大國內需求，擴大最終消費，為居民消費升級創造條件。積極擴大有效投資，鼓勵社會資本參與。加快新型基礎設施建設，加快國家重大戰略項目實施步伐。

至於在「去中國化」聲音不絕於耳，尤其中美博弈升級之際，如何理解實現「內外雙循環」，工銀國際首席經濟學家程實、資深經濟學家王宇哲日前在報告中稱，雙循環的核心在於依托經濟規模和政策空間盤活存量、創造增量，完善內部循環、帶動外部循環；而且雙循環以民生和實體為先，隨著全球貿易格局重構和價值鏈體系再造，內生消費和產業升級有望形成閉環，形成稀缺的增長動力。

他們稱，雙循環的互動基礎仍是改革開放，通過制度創新推動關鍵領域改革將促進要素自由流動、提升資源配置效率，激活金融將助力雙循環對接，充分釋放鯰魚效應和財富效應。

【知識庫：何謂五年規劃】

中國自1953年起對國民經濟和社會發展做長期規劃，每五年規劃一次，每次規劃五年期，簡稱五年計劃，在2006年起改稱為五年規劃。內地的五年規劃涵蓋國家經濟和社會發展的主要方面，其中包括國家重大建設項目、經濟結構的調整、社會發展及環境保護的指標等。到2020年，中國已完成第十三個五年規劃（簡稱「十三五」規劃）。

中共中央政治局周四（7月30日）召開會議，決定今年10月在北京召開中共第十九屆五中全會，主要議程包括研究關於制定「十四五」規劃的建議。明年「十四五」規劃草案將交由全國人大審議通過。

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責任編輯：蒯宇澄