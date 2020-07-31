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【中美貿易協議】中國仍落後首階段目標 須靠美國大豆「單天保至尊」？

經濟脈搏 17:11 2020/07/31

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中美關係盡管緊張，惟美國農業部最新公布，美國出口商向中國出售193.7萬噸玉米，是史上最大單筆美國玉米採購規模。中國進口美國大豆的訂單亦開始增加，進口商僅在過去8周就訂購了超過25億美元美國大豆，顯示中國正朝着兌現中美首階段貿易協議中、美農產品採購承諾邁進。

史上最大單筆美國玉米採購

無可否認，中國買家今年以來加大了對一系列農產品的進口購買力度，玉米和肉類進口創下紀錄，但截至5月底，莫說要額外增購，中國進口美國農產品仍落後於2017年同期水平。

根據美國農業部的數據，中國5月肉類進口額創紀錄，包括超過12億美元的豬肉，但整體肉類進口額仍相對較低。其他農產品亦未知能否保持最初勢頭，7月上半月，中國買家購買超過5億美元玉米，但外界認為，進口商已幾乎用盡所有進口配額。

要多買250億美元巨額農產品

路透社計算，今年下半年中國需要購買約250億美元的巨額農產品；今年從美國進口365億美元農產品的中美第一階段貿易協議目標，即使並非遙不可及，但似乎非常費力。

芝加哥Daniels Trading的期貨期權資深經紀商John Payne表示，如果全球經濟趨於正常，那麼還有可能，但現在又有全面爆發疫情的問題，認為不太可能達到目標。

北達科他州農戶Paul Sproule稱，樂見中國最近加快採購，但考慮到互關領事館和香港問題，兩國關係只會越來越糟。

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年底巴西大豆售罄助刺激需求

未來幾個月，約佔中國進口的美國農產品一半的大豆，將是焦點所在，因為過往美國大豆大部分的採購都在一年的最後3個月、巴西供應枯竭時進行的。

諮詢公司John C. Baize & Associates總裁John Baize認為，可能即將真正開始增加對中國的銷售，因為巴西大豆即將售罄。

綜合分析師及貿易商認為，大豆能否「單天保至尊」、護航中國採購美農產品目標，將視乎以下3大因素：

一是需求：中國此前採購了創紀錄的巴西大豆，而且中國的需求情況，還將取決於中國從非洲豬瘟疫情中的復甦。

二是持續性：根據路透社計算，中國買家必須在7至12月期間，每個月購買約28億美元大豆，這樣的月度採購速度，在以往從未持續超過兩個月，最近一次出現在2016年第4季。

三是大豆價格：大宗商品價格因疫情下滑，帶來了更大的難度，大豆價格今年均價已比2016年跌10%左右。

路透社引述中方消息人士表示，中國希望可能的話，避免因未兌現承諾而損害聲譽。一家國有企業的貿易經理說，「我們將咬緊牙關履行貿易協議。否則在國際舞台上會很不好看。可是得爆買才行。」

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責任編輯：彭文彌

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