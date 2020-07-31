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習近平：強國必須強軍 軍強才能國安

國情動向 17:30 2020/07/31

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國家主席習近平，昨在中共中央政治局集體學習上強調，強國必須強軍，軍強才能國安。

中共中央政治局，昨日下午就加強國防和軍隊現代化建設舉行第二十二次集體學習。習近平指出，實現中華民族偉大復興，必須統籌發展和安全、富國和強軍，確保國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，軍事能力同國家戰略需求相適應。

他表示，當前和今後一個時期是國防和軍隊現代化建設的關鍵時期，要統一思想、堅定信心、鼓足干勁、抓緊工作，奮力推進國防和軍隊現代化建設。 

擬制好軍隊建設「十四五」規劃

習近平並強調，要擬制好軍隊建設「十四五」規劃，形成科學的路線圖、施工圖。

他說，要堅持方向不變、道路不偏、力度不減，突出軍事政策制度改革這個重點，統籌推進各項改革工作，不斷解放和發展戰鬥力、解放和增強軍隊活力。要堅持自主創新戰略基點，加強基礎研究和原始創新，加快突破關鍵核心技術，加快發展戰略性、前沿性、顛覆性技術，加快實施國防科技和武器裝備重大戰略工程，不斷提高我軍建設科技含量。

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