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【中美】王毅急電德英法日外長　藏瓦解「反華同盟」玄機

國情動向 18:30 2020/07/31

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【中美】王毅急電德英法日外長　藏瓦解「反華同盟」玄機

國務委員兼外長王毅近日接連與德、英、法、日等國外長通話，密度之高罕見、亦被指頗有緊急意味。新加坡聯合早報引述中國學者分析稱，北京正竭力爭取美國主要盟友的支持，盼瓦解美國試圖建立的「反華同盟」。

中美相互要求關閉總領事館事件後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在演講時呼籲，各國應改變對中國的觀點並採取行動，直接訴諸中國人民，促成轉變。

王毅呼籲各方警惕被美國拖入「新冷戰」

據中國外交部官網，自24日至29日，王毅已先後與德國、英國、法國、日本外長通話或舉行視訊會晤，闡述中國在中美關係上的立場，呼籲各方警惕被美國拖入「新冷戰」。

【中美角力】蓬佩奧炫耀外交圍堵中國成果：潮流正轉向

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聯合早報今天引述分析人士認為，王毅對中美關係的闡述顯示，中國決心在核心利益受侵害時堅決反制，但並不希望把兩國關係徹底鬧僵。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向聯合早報表示，中國在這樣的背景下對美國盟友展開密集電話外交，目的是要闡明在中美問題的立場，同時積極推進與這些國家的雙邊關係，對美國形成牽制。

中國人民大學國際關係學院副教授成曉河受訪時則表示，美國試圖建立一個類似冷戰時期的反蘇同盟，雖不被看好，但已對中國形成外交壓力。

中國學者：美欲複製當年反蘇聯盟手段

他認為，中國在這個問題上不能掉以輕心，應主動採取措施阻止和瓦解這樣的反中同盟，「雖然打一個電話不一定能說服對方，但必須做出嘗試」。

吳心伯則認為，完全建立冷戰式的反中同盟基本上並不可能，但美國會在某些問題上成功拉攏一些國家，例如拒絕讓華為參與5G建設等。這些國家未來可能採取議題導向的政策，在具體問題上決定採取某些立場，而非全面倒向美國。

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責任編輯：鄧國強

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