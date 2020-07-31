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日本民眾收到疑似中國種子包裹 當局呼籲別亂種

社會熱點 21:40 2020/07/31

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繼美國和加拿大後，日本也傳出有民眾收到疑似來自中國的種子包裹，日本農林水產省周五（31日）呼籲民眾注意，不要種植來路不明的植物種子。

顯示來自廣東深圳市

據日本朝日新聞報導，消保團體「國民生活中心」在各地設立的消費者諮詢服務窗口，近期收到數起關於「收到裝著類似植物種子物品的國際包裹」的諮詢案件，從包裝資訊來看，可能來自中國，但不清楚寄送這類包裹目的為何。

對此，農林水產省表示，包裹里部分是蔥種子，但「可能帶有病蟲害」，呼籲民眾不要種植來路不明的種子，收到可疑種子應先與相關單位聯絡諮詢。

神秘中國種子驚現美國27州 入侵物種為何令華府緊張

美多州民眾收到寄自中國神秘種子    外交部：假郵件（有片）

報道指出，住在神奈川縣三浦市的一名68歲男性28日收到國際郵件，內有透明袋子裝著大約100顆不明種子，雖附上寫有「中國郵政」的寄送單，但寄件人不明，僅以英文寫上「廣東省深圳市」。

內容物說明欄以英文填寫「珠寶」，收件欄則詳細寫上收件人的正確住址、姓名、手機電話。

這名男性指出，當初以為可能是訂錯東西所以就打開來看，本來也想過要種在院子裡，不過後來還是決定先跟三浦市當局聯絡。

還有日本網民在推特（Twitter）貼出收到的可疑種子照片，透明小夾鏈袋裝著多顆淺棕色種子，同樣附有中國郵政寄送單，寄件者地址也以英文寫著「廣東省深圳市」。

美國早先也有民眾收神秘種子 外交部稱是假包裹

美國早前有至少27州驚現懷疑來自中國的不明種子郵寄包裹，外交部發言人汪文斌曾回應稱，中國郵政確認，這些郵包上的郵寄面單屬於偽造，其佈局與信息項等存在許多錯誤。中國郵政已跟美方商討將郵件退回中國，以便中方調查。

汪文斌又指，植物種子為萬國郵聯規定禁止寄運品，中國郵政嚴格遵守萬國郵聯規定，不會寄出種子類物品。

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