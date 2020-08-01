▲ 【中美角力】美再制裁2新疆官員 涉新疆生產建設兵團

美國今天再對2名新疆高官發出制裁令。美國財政部與國務院宣布，制裁新疆生產建設兵團黨委副書記彭家瑞與前新疆生產建設兵團黨委書記孫金龍，他們在美資產將被凍結並限制入境。

美國行政部門9日以涉及嚴重侵犯新疆少數族群人權為由，制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山、前新疆公安廳黨委書記霍留軍及新疆公安廳。遭制裁人員及機構在美資產將被凍結，前3人也禁止入境美國。

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美國財政部外國資產管制辦公室香港時間周六（8月1日）凌晨，再以同樣事由，依據總統特朗普2017年12月發布的第13818號行政命令，宣布制裁2名現任、前任新疆官員及1家中國政府機構，包含彭家瑞、孫金龍及新疆生產建設兵團。

兩官員如在美有資產 會被凍結

根據上述行政命令，嚴重人權侵犯與貪污情事對美國國安、外交政策與經濟造成重大威脅，相關人士在美資產應被凍結。

外國資產管制辦公室指出，新疆生產建設兵團是新疆維吾爾自治區準軍事部隊機構，從屬於中國共產黨，任務是透過推動中國對新疆經濟發展願景，強調聽從中央規劃及資源採集，以強化對新疆內部控制。

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外國資產管制辦公室表示，月初遭制裁的陳全國，目前就擔任新疆生產建設兵團第一政委，對該兵團進行管控。

除了凍結資產，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天也發聲明宣布，彭家瑞與孫金龍未來將被限制入境美國。

【知識庫：何謂新疆生產建設兵團？】

新疆生產建設兵團對外又稱「中國新建集團公司」，設於中國新疆維吾爾自治區境內，1954年成立，為「黨、政、軍、企」合一的特殊社會組織，兼具戍邊（邊疆保衛）、屯墾（邊境地區開發）的職能。新疆維吾爾自治區黨委書記 陳全國，兼任兵團第一政治委員。

新疆生產建設兵團目前管轄地區總人口260萬，佔新疆人口的12%。

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責任編輯：鄧國強

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