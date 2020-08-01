德國暫停與香港引渡協議 中方堅決反對：保留進一步反應的權利

繼加拿大、澳洲、英國和新西蘭後，德國外長馬斯昨（7月31日）宣布，德國暫停與香港的引渡協議。

中國駐德使館發聲明對此表示強烈不滿和堅決反對，強調香港事務純屬中國內政，德方涉港錯誤言論和暫停引渡協定的舉措嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方保留作出進一步反應的權利。

馬斯（Heiko Maas）指出，香港政府取消12名非建制立法會參選人的選舉資格，並押後選舉至明年9月，是再一次侵犯香港的公民權利。德國多次表明，期望北京履行國際法規定的法律責任，確保基本法規定的權利，以及自由公平選舉的權利。

馬斯早前訪問英國時，已經表示考慮中止與港引渡協議，同時有意簡化港人入境規定、禁止向香港出口指定武器、向受到《港區國安法》威脅的香港學者、藝術家或記者提供獎學金。

中國駐德國使館回應，香港特區政府基於當前新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻而推遲第七屆立法會選舉，是保護香港市民健康和生命安全的負責任之舉。這一決定符合憲法、《基本法》和香港法律，體現了對香港市民生命健康安全的責任擔當，順應了主流民意。

使館表示，香港選舉主任對一些人參選立法會做出提名無效的決定，是嚴格根據《基本法》、《港區國安法》和香港選舉法律辦事，理據充足，合法合規；香港特區立法機關承擔重要憲制責任，絕不容許這些人登堂入室，肆意癱瘓特區政府、顛覆國家政權、破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定。

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