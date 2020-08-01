【中美角力】特朗普最快周六下令封殺TikTok 否決微軟收購協議

中國短視頻平台抖音海外版TikTok的安全性引起美國政界疑慮，美國總統特朗普周五（7月31日）表示，最快當地時間周六（8月1日）通過行政行動封殺TikTok。同時，特朗普據報否絕了微軟（美： MSFT）購買TikTok的潛在協議。

對於收購事宜，內媒引述TikTok的母公司字節跳動方面回應稱，公司不對謠言或猜測發表評論。公司對TikTok的長期成功充滿信心。字節跳動還表示，數億用戶在TikTok抒發創意，平台上的創作者也在此獲得收益。TikTok持續致力於保護用戶的隱私和安全。

特朗普指可動用緊急經濟權力或簽署行政命令

特朗普周五準備前往佛羅里達州時，向在場記者表示，正審視TikTok，可能會禁止TikTok採取其他行動。他稍晚又表示，不贊成讓美國公司收購TikTok在美業務的交易。他指，自己可以動用緊急經濟權力或簽署行政命令。

特朗普指的是可動用2019年《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA），該法可禁止對美國構成國家安全威脅的任何通信工具。

特朗普或快封殺微信TikTok 美國緊急法寶劍有幾利

美國財長姆欽周三（29日）曾透露，財政部旗下的美國海外投資委員會（CFIUS）正對TikTok進行國家安全審查，本周會向特朗普提出應對建議。

早先彭博社及《華爾街日報》提到，特朗普政府可能強制字節跳動出售TikTok的擁有權。

《紐約時報》指，微軟正洽購TikTok美國業務，《華爾街日報》引述兩名知情人士說，微軟跟TikTok的談判已處於進階的狀態。協議有可能在8月3日達成。有份參加談判的人，包括微軟、字節跳動及白宮的代表。

TikTok亦在考慮其他選項。包括紅杉資本（Sequoia Capital）、美國泛大西洋投資集團（General Atlantic）等字節跳動部分股東也提議收購TikTok，交易作價以500億美元（約3,900億港元）為估值基準。

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