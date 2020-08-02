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【香港疫情】國家衛健委宣布派核酸檢測支援隊 先遣隊已抵港

社會熱點 16:37 2020/08/02

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據國家衛生健康委官網，近期香港新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻，應香港特區政府請求，在中央統籌部署和指揮下，國家衛生健康委組建「內地核酸檢測支援隊」擬近期赴香港開展工作，協助特區政府抗擊疫情。

其中7名先遣人員，2日（周日）中午已抵達香港，他們會與本港衛生部門、華大基因等檢測機構開會後，開展協助實驗室工作。 

首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省衛生健康委從省內20餘家公立醫院選派約60名臨床檢驗技術人員。曾擔任廣東支援湖北武漢醫療隊指揮部總指揮的余德文，將擔任核酸檢測支援隊隊長，他本身是廣東省衛健委二級巡視員。

同時，國家衛生健康委也已組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有「方艙醫院」實戰經驗的專家，包括醫院院長，院感、護理、建築和設計專家，為香港亞洲國際博覽館改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支持。

武昌方艙醫院副院長馬永剛指，核酸檢測支援隊的香港通行證，簽注停留時間為1個月，而方艙醫院支援隊的簽證，可以在香港停留半年。

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疫情 廣東省 武漢 湖北省 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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