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中美持續角力 駐俄大使：中俄加強軍事合作應對霸權主義

國情動向 13:19 2020/08/01

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中美關係陷入緊張之際，中國駐俄羅斯大使張漢暉接受俄媒專訪時表示，中俄兩國軍隊將進一步加強合作，共同應對單邊主義、保護主義和霸權主義帶來的挑戰。

張漢暉7月30日接受俄羅斯衛星通訊社專訪，他指出，中俄軍事合作在兩國關係中占有重要地位，一直保持高水平運行，近年更呈現出全方位、多層次、寬領域、持續深化的良好態勢，既凸顯了中俄大國實力，充分體現了兩國關係的特殊性，也昭示著雙方攜手維護全球與地區和平穩定的決心。

無意參加中美俄三邊軍控談判 批美炒作「中國因素」

張漢暉強調，面對依然存在的戰爭威脅和日趨複雜嚴峻的國際形勢，中俄兩國軍隊將進一步加強合作意願、拓寬合作領域、深化合作內容，中方願與俄方繼續加強在高層交往、聯合演習、軍事比賽、部隊訓練、人員培訓、軍技合作、反恐維穩等領域的務實合作，提升在重大國際和地區問題上的戰略協作水平，共同應對單邊主義、保護主義和霸權主義帶來的挑戰，維護兩國安全利益和發展利益，維護世界和平與穩定。

習近平：強國必須強軍 軍強才能國安

張漢暉並表示，中國無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」，美國一再兜售中俄美三邊軍備控制主張，炒作「中國因素」，意在轉移國際注意力，為其退出《新削減戰略武器條約》製造藉口，謀求自我「鬆綁」和絕對戰略優勢。「中俄雙方對此都看得非常清楚」。

他表示，作為擁有世界上最大核武庫，開展核試驗次數最多的國家，美國應=切實落實核裁軍特殊，優先責任，積極應對俄方關於延期《新削減戰略核武器條約》的訴求，在此 =基礎上進一步削減其龐大的核武庫，為其他核武器國家參加多邊核裁軍過渡創造條件。

讚賞俄方在港區國安法上的積極表態

此外，張漢暉還提到，中方高度讚賞俄方在香港國安立法問題上的積極表態。俄方在涉及香港問題上給予中方的堅定支持，反映了中俄在涉及到核心利益問題上的戰略協作精神，充分體現了中俄關係的高水平。

當被問及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）原定秋季訪問中國的計畫，是否受到疫情影響，張漢暉表示，中方歡迎普京訪華，雙方正就此保持溝通，相信此訪將有利於雙方進一步深化各領域務實合作，加強國際戰略協作，為新時代中俄全面戰略協作夥伴的發展注入新的強勁動力。

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