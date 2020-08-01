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【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號

經濟脈搏 16:08 2020/08/01

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華為遭美國在全球圍堵之際，華為創始人兼首席執行官任正非7月29日至31日（周三至周五）訪問上海、江蘇四件名校，與專家座談，多次提及校企合作，培育人才等。

分析指，任正非與各高校的溝通中，揭示出兩個重要訊號。一是上海將成為華為發展的重要戰略之地；二是華為正計劃通過高校等挖掘、儲備各業務領域人才。

多次談及校企合作 培育人才

據報道，任正非帶隊訪問了上海交通大學，復旦大學，東南大學和南京大學。據上海交通大學微信公眾號信息，7月29日下午，任正非在該校表示，現代科學技術發展非常之快，希望華為與交大有更深入的合作和交流，培養更多的人才，共同發現創新潛力，並迅速轉化為真正的產業成果。任正非在隨後的專題座談會上，還介紹了華為的未來發展戰略。

7月30日在復旦大學，任正非表示，「我們（華為）帶來客戶現實的需求，你們帶來科學的理想。現實和理想結合，就是執行的戰略。」他還說，「很高興在復旦看到願意坐冷板凳的人。」

7月31日上午，任正非一行訪問了東南大學。據東南大學介紹，在交流交換中，任正非把前沿科學比作「黑屋子」，把大學教授比作珍珠。他還表示，要珍視每一個孩子，因為不知道該孩子會點燃世界的火花。

同日下午，任正非還去了南京大學。任正非表示，南京大學很多科技成果處於世界領先水平，為國家發展做出了積極貢獻，希望華為與南大有更深入的合作和交流，共同發現創新可能性，希望大學像「燈塔」，點亮教育之路，不拘一格培養創新人才。

上海成為華為重要戰略之地

任正非三天訪問國內四所名校，情況少見。人民日報社主辦的《證券時報》分析稱，任正非此行揭示了兩大訊號。一是上海成為華為重要戰略之地。從四間高校的位置來看，上海交通大學，復旦大學均位於上海，東南大學和南京大學也位於上海附近的南京。

據了解，早在多年前，華為便在浦東新區成立了華為上海研發中心，目前超過了1萬名研發人員，在華為17個研發中心位居前列，重點研發了5G和移動設備等。

此外，華為至少投資100億元人民幣打造青浦研發中心，將啟動終端芯片，無線網絡和物聯網等領域的研發，預計將引入3至4萬名科技研發人才。目前華為的人才招募工作也已經啟動。而上海作為內地經濟最發達的城市之一，無疑是華為的重要戰略之地。

報道指，第二大訊號是，任正非此行或有意鋪路華為人工智能，計算戰略，芯片自主等。據公開信息，上海交通大學在計算機領域有獨特優勢，東南大學以科學名世，復旦大學也是內地頂尖名校，數學，物理等都是該校的王牌專業。

報道指，在當前華為「渡劫」的緊要關頭，人才儲備不足。如此看來，華為就是希望從人才這個源頭來提升自己的競爭力。

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責任編輯：蒯宇澄

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