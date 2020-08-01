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【中美角力】解放軍背景學者唐娟申請保釋被拒 被捕過程曝光

國情動向 18:06 2020/08/01

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有解放軍背景的37歲中國學者唐娟被美國政府指控簽證詐欺，關押在北加州沙加緬度郡立監獄，當地法官周五（7月31日）拒絕了她的保釋請求，認為她有潛逃可能。此外，唐娟被捕過程曝光，她是離開中國駐三藩市總領事館就醫後被捕。

法官認為唐娟有充分理由潛逃

唐娟現被關在加州首府沙加緬度（Sacramento）縣監獄中，彭博社報道，地方法官Deborah Barnes基於唐娟與中國的聯繫拒絕了其保釋請求。唐娟的丈夫和8歲大的女兒目前居於中國，而她與美國的關係也很少。法官還表示，擔心沒有其他人為唐娟提供金錢或資產作為擔保，「她有充分理由試圖返回出生國家。」

代表唐娟的聯邦辯護律師Lexi Negin提交的文件披露，美國聯邦調查局（FBI）6月20日到唐娟的住所查問並搜查，沒收其護照和簽證，唐娟其後前往中國駐三藩市總領事館求助，法庭在6月26日批准對唐娟的秘密逮捕令。

FBI掌握到唐娟在總領事館，在7月20日向領事館人員出示逮捕令，雙方在23日會面協商，但沒有結果。

去醫院治療哮喘後被捕

據報道，當天晚上唐娟原本打算自首，但情緒激動引發哮喘，需離開領事館去醫院治療，探員跟隨他們到醫院。唐娟就醫後捕，被扣留於薩克拉門托的監獄。

唐娟於2019年12月底進入美國到加州大學戴維斯分校（UCDavis）進行訪問學者交流，專攻癌症醫學。但她被指在簽證申請時作了欺詐陳述，隱瞞了自己在解放軍空軍軍醫大學（即第四軍醫大學）的工作。

唐娟被美國司法部指控簽證欺詐刑事罪，可能面臨最高刑期10年監禁及25萬美元刑事處罰。

【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法

【中美角力】解放軍學者唐娟在美出庭  如何被捕謎團待解

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