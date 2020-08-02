一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道

▲ 一帶一路再受挫 愛沙尼亞否決中資建全球最長海底隧道

再有中國「一帶一路」倡議項目遭遇不順。東歐國家愛沙尼亞公共行政部長艾布以電郵發表聲明說，基於安全顧慮，愛沙尼亞政府將否絕由中國出資興建、通往芬蘭的波羅的海海底隧道計劃。

美國政治新聞網站POLITICO報道，這項計劃是要修建一條103公里長的海底隧道，成本約160億歐元，即折合約940億港元。隧道貫通愛沙尼亞首都塔林與芬蘭首都赫爾辛基，鐵路和公路兩用，而包括中鐵國際集團、中國鐵路工程集團有限公司、與中國交通建設股份有限公司等中資公司，原本很可能取得合約。

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這項目倘能落實，將是全球最長海底隧道，比英法海底隧道長一倍，工程非常浩大的。

比英法海底隧道長一倍 接連芬蘭赫爾辛基

但艾布（Jaak Aab）指出，「根據國家當局目前了解的狀況，我們有理由懷疑，基於環保、經濟與安全等方面因素，上述計劃能否付諸實施」。愛沙尼亞政府並未詳述否絕這項投資的安全考量，只提到一個理由，即為「發展並維護國防力量」將有額外支出。

開發商芬蘭－愛沙尼亞灣區發展公司（FinEst Bay Area Development）的人員瓦爾通寧（Kustaa Valtonen）表示，為了消除疑慮，已向當局提交約1500頁額外規劃文件；並說，他仍在等候愛沙尼亞當局的正式回應，而艾布的決策可能並非定案。

▲ 再有中國「一帶一路」倡議項目遭遇不順。東歐國家愛沙尼亞公共行政部長艾布以電郵發表聲明說，基於安全顧慮，愛沙尼亞政府將否絕由中國出資興建、通往芬蘭的波羅的海海底隧道計劃。

愛沙尼亞海底隧道原本將連結歐盟出資興建的高速鐵路波羅的海鐵路（Rail Baltica），後者預定2026年完工，屆時將可由塔林直通歐陸。

建成後的人流量究竟有多少？並不透明

對於中國而言，這項方案與打造通往北極的貨運連線一樣，都是大規模「一帶一路」倡議的一部分；但愛沙尼亞公共行政部指出，上述海底隧道計劃的財政規劃「不透明」，同時「基於多種考量，並不符合公眾利益」。

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愛沙尼亞公共行政部說，取而代之的是，愛沙尼亞將直接與芬蘭政府研議替代性的隧道興建方案。

據了解，愛沙尼亞政府去年8月就對這項計劃表示質疑，當時經濟部長阿斯（Taavi Aas）在接受媒體訪問時說，必須要了解資金從哪來、金額多少，以及建成後的人流量，但開發商還無法說出他們是如何估算客運量的。

責任編輯：鄧國強

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