【中美角力】特朗普封殺TikTok  有4大手段供選擇

▲ 【TikTok被禁？】特朗普封殺TikTok 有4大手段供選擇

TikTok作為中國短視頻應用程式「抖音」的國際版，已深度捲入中美角力，美國總統特朗普當地時間周五（31日）宣布，要在美國封禁TikTok；與此同時，路透社周六則稱，抖音母公司字節跳動已同意完全退出TikTok在美國的業務，TikTok或賣盤給美國企。各種說法莫衷一是，BBC中文網分析，美方應對TikTok，至少有4種手段可供選擇。

根據路透社報道，TikTok的賣盤方案中，字節跳動全部退出後，微軟將接管TikTok美國業務，負責保存管理所有美國用戶數據；也允許除了微軟之外另一家美國公司接管TikTok美國業務，而某些總部在美國的字節跳動投資者，可能有機會獲得其中少數股權。

白宮尚未就此作出回應，中國的字節跳動和微軟對此均未予置評。BBC科技新聞編輯里奧·凱利恩（Leo Kelion）盤點了美國可能採取的幾種封禁方法。

一、軟件下架

最直接也最顯而易見的辦法，是讓谷歌（Google）和蘋果（Apple）在各自的軟件商店下架這款軟件。

這可能需要把抖音的母公司字節跳動（Bytedance）列入美國商務部的實體清單，禁止美國公司跟它展開業務往來。這一招類似用於對付華為的做法。

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這個辦法可以確保不再有新用戶下載抖音軟件。舊用戶則不再能收到提示、安裝更新，但仍可以使用自己手機上已安裝版本的抖音；這可以通過命令谷歌和蘋果通過遠程操控功能，消除或阻止被禁軟件啟動。

二、封禁服務器

谷歌和蘋果可能很討厭用這種方法控制用戶的智能手機，甚至有可能拒絶執行這個指令。

如果是這樣，那麼還有一種較簡單的方法，就是命令各地互聯網上網服務公司封禁抖音服務器。這樣做還有一個好處是抖音網站上的視頻也無法瀏覽了。

印度封殺抖音和其他一些中國公司的軟件時，就採用了這種方法。用戶反映這種封禁連VPN也無能為力。

三、局部封禁

但BBC指出，印度可以做的上述手段，美國總統未必能做到。

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因此，還有一種不那麼決絶的做法，就是禁止美國政府公務員在工作用的手機上安裝抖音。眾議院已經通過了這項提案，但參議院還在評估。

問題是這種方法不如特朗普總統暗示的那樣大尺度。

四、政府干預

這種手段的延伸，便是路透社傳出的美企收購TikTok。中國公司字節跳動2017年以8億美元收購中國創始者在美國創辦的手機應用Musical.ly，然後以TikTok之名、在美國推廣抖音。

但字節跳動當年提出收購Musical.ly時。未獲美國財政部下屬的外資投資委員會（Cifus）批准，因此在交易完成後的次年，即2019年，Cifus對交易啟動調查。

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Cifus一旦否決這項交易，可以命令字節跳動停止在美國提供服務，TikTok便要再賣盤。

正如路透社報道，微軟正在洽談收購抖音美國業務事宜，有些圈內人士甚至給更換門戶後的抖音美國起了新名字，比如微軟Teens，對應於微軟Teams軟件。微軟對此未予置評。

【知識庫：抖音TikTok大事記】 2012年3月：字節跳動在中國成立，推出表情包交換軟件； 2016年9月：字節跳動推出短視頻軟件抖音 2017年8月： 抖音國際版TikTok在世界部分地區推出，但不包括美國 2017年11月：字節跳動收購muiscal.ly，在中國以外市場提供服務 2018年5月：TikTok宣佈市場調查公司數據顯示它成為當年第一季度下載最多的非遊戲類iOS軟件 2018年8月：字節跳動宣佈關閉Musical.ly，將其用戶全部轉移到TikTok平台 2019年2月：TikTok因處理Musical.ly的13歲以下用戶數據不當在美國被罰款 2019年10月：facebook的朱克伯格（Mark Zuckerberg）公開批評TikTok刪查涉及抗議示威的內容 2019年11月：外資投資委員會（Cifus）對TikTok啟動國家安全威脅調查 2020年 5月：TikTok 聘請迪士尼首席執行官凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）出任TikTok美國公司ishouxi執行官兼字節跳動首席運營官 2020年7月：美國國務卿蓬佩奧和特朗普總統宣佈可能會封禁TikTok

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責任編輯：鄧國強

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