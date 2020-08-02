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【TikTok被禁?】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限

國情動向 16:37 2020/08/02

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TikTok作為中國短視頻應用程式抖音的國際版，已深度捲入中美角力。美國總統普揚言下令禁用TikTok後，人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進批評，這是「流氓政府的野蠻出手」；但他坦承，「中方能夠採取的反制措施很有限，這是一個現實」。

隸屬中資公司字節跳動的抖音國際版TikTok，遭美方質疑可能將用戶資料傳到中國、散播政治宣傳訊息、過濾中國眼中的敏感內容。原本傳出微軟公司（Microsoft）欲收購TikTok，但特朗普稍早前說，他不贊成由美商買下TikTok美國業務經營權。

【TikTok被禁？】特朗普封殺TikTok  有4大手段供選擇

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胡錫進今早在微博發文形容，這是「美國政府與高科技公司聯手對TikTok的圍獵和巧取豪奪」。

他說，狹義的國家安全肯定不是美國最重要的考慮，華為和TikTok所展現出挑戰美國高科技資訊產業霸權的能力，才真正讓華盛頓心神不寧。

胡錫進並稱，TikTok是完全按照美國法律在美營運的，它與抖音徹底隔絕。中國的用戶即使翻牆也無法註冊TikTok。也就是說，TikTok沒有違反美國任何一條法律，完全配合美方的管理。

胡：TikTok威脅國安只是假設

他說，美方宣稱TikTok威脅到自己的國家安全，這是地地道道的假設，是莫須有的罪名，與假設華為為中國政府搜集情報如出一轍。這與中國不同意臉書（facebook）、推特（Twitter）原版進入中國，要求它們推出符合中國法律的營運方式來登陸，有著本質的區別。

【中美角力】去中國化新招？字節跳動美國股東傳擬洽購TikTok

【中美角力】美財長證實TikTok正受國安審查　本周將向特朗普提交建議

胡錫進批評美方此舉就是一個「流氓政府的野蠻出手」，是美國政府為維護美國霸權又一次上演的黑暗一幕。

但他也坦承，TikTok在美國遭圍獵，中方能夠採取的反制措施很有限，這是一個現實。中國的整體實力仍不如美國，這是美方敢於針對中國企業肆無忌憚下手的根本原因。

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責任編輯：鄧國強

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