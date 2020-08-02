【中日關係】中國海警船連續111日現身釣魚島周邊 並有飛彈快艇作配合

中國海警船今天是連續第111天在釣魚島列嶼周邊海域航行，創下2012年日本政府「國有化」釣魚島列嶼後最長紀錄。日媒報道稱，中國海警船進入釣魚島列嶼海域時，中國海軍還會在台灣附近部署飛彈快艇以配合，在中國境內的飛彈部隊也會同時進行部署，意圖牽制日方護衛艦。

連續111日現身釣魚島周邊 創最長記錄

據日本放送協會（NHK）報道，在釣魚島列嶼（日本稱尖閣諸島）海域航行的4艘中國海警船，今天上午離開日本聲稱的「領海」外鄰接區，是連續111天在釣魚台列嶼周邊海域航行，創2012年日本「國有化」釣魚島列嶼以來最長紀錄。

另據日本產經新聞報道，每當中國海警船進入釣魚島列嶼海域時，中國海軍會在台灣附近部署飛彈快艇配合海警船。

根據不只一位日本政府相關人士透露，中國海警船從4月14日到8月1日連續110天航行在釣魚島列嶼周邊海域時，除了中國海軍飛彈快艇配合部署外，在中國境內的飛彈部隊也會同時進行部署，研判中國的連串動作是為了牽制負責警戒釣魚島周邊海域的日本海上自衛隊護衛艦。

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日本政府相關人士說，研判飛彈快艇是中國海軍東海艦隊所屬，配合中國海警船進入釣魚島列嶼海域時同時航行；飛彈快艇並沒有一般軍艦都有的舷號，噸位不大且有海洋迷彩塗裝。

就在海上行動進行的同時，中國境內搭載在移動式發射台的地對艦飛彈也會展開部署，日本政府相關人士說，「只要侵入領海，一般沒有部署的地方就會出現地對艦飛彈」。

這種海陸聯合、軍警搭配的系列動作從2018年左右變得明顯，且就在2018年7月，中國海警局被編入中央軍事委員會下的人民武裝警察部隊內。飛彈快艇與地對艦飛彈的部署，可能代表著跨軍種及海警局，被整合在一元化指揮下進行運用。

另外，中國海警局持續推動大型化海警船，甚至有堪比軍艦的1萬2000噸級並搭載機砲的船艦，日本政府防衛省分析，也有海警船是改裝自中國海軍艦艇。

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