【中美角力】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用

美國免疫學家福奇（Anthony Fauci）當地時間周五（31日）在國會聽證會上，對中國與俄羅斯目前正在開發的疫苗的安全性表示了懷疑。他稱，他希望中俄的疫苗給任何人接種之前，因該先測試，並強調，就算中俄率先製出新冠疫苗，美國不會使用。

美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇當天在美國國會聽證會上被問及，如果中國或俄羅斯的疫苗先研製出來，美國是否可以使用中俄疫苗？他的回答是不可能。他表示，美國將不用依賴其他國家提供疫苗。

面對國會的議員的提問，福奇說：

我真希望中國人和俄羅斯人在給任何人注射之前，先測試他們的疫苗。 I do hope that the Chinese and the Russians are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone.

他並補充說：

我認為在測試之前，就聲稱已準備好分發疫苗，這起碼是有問題的。 Claims of having a vaccine ready to distribute before you do testing, I think, is problematic, at best.

外電指，福奇的言外之意被解讀為，他是懷疑俄羅斯和中國的疫苗可能缺少一個臨床測試階段。法新社說，福奇被認為是美國冠狀Covid-19大流行中的科學理性聲音。

法新社報道又指，中國疫苗儘管最終測試階段尚未開始，但解放軍已在6月底批准了在其部隊中使用。

京否認「中國黑客」竊新冠疫苗訊息

針對美國官員指控兩名「中國黑客」企圖盜竊美國莫德納公司冠狀疫苗諮詢，中國外交部發言人汪文斌表示，中國疫苗處在領先地位，不需要「偷竊」，他還強調，反而是我們擔心被其他國家偷竊。

有專家指出，中國由於感染者大幅減少，疫苗第三期測試無法在國內進行，需要與外國合作。

莫斯科當局則宣布從9-10月開始工業量產疫苗，並在未來10個月，進行大批量接種。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）告訴普京，俄羅斯開發的兩款疫苗是當今最有前途的。

責任編輯：鄧國強

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