【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用

美國免疫學家福奇(Anthony Fauci)當地時間周五(31日)在國會聽證會上,對中國與俄羅斯目前正在開發的疫苗的安全性表示了懷疑。他稱,他希望中俄的疫苗給任何人接種之前,因該先測試,並強調,就算中俄率先製出新冠疫苗,美國不會使用。

美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇當天在美國國會聽證會上被問及,如果中國或俄羅斯的疫苗先研製出來,美國是否可以使用中俄疫苗?他的回答是不可能。他表示,美國將不用依賴其他國家提供疫苗。

面對國會的議員的提問,福奇說:

我真希望中國人和俄羅斯人在給任何人注射之前,先測試他們的疫苗。

I do hope that the Chinese and the Russians are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone.