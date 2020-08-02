【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧

TikTok作為中國短視應用程式抖音的國際版，已深度捲入中美角力。路透社一度指，TikTok擬賣盤給美國企業，但總統特朗普旋又反對這一方案、微軟（Microsoft）已暫停洽購，等待白宮給出進一步解釋。事件凸顯，白宮對如何處置抖音，可能出現了內部鷹鴿分歧。

特朗普當地時間周五（31日）晚間在空軍一號上接受記者採訪時表示，他更傾向於封禁TikTok，而並非支持其出售業務。

在特朗普發表這番言論前，路透社指TikTok擬賣盤給美資公司微軟，TikTok又表示未來三年裡將在美國增加1萬個工作崗位。

外媒引述知情人士透露，字節跳動的創始人張一鳴已經同意出售所持有的股份，兩家公司原本可能在周一敲定交易的大部分內容，但由於特朗普的言論兩家公司暫緩了談判，等待白宮進一步給出解釋。

據接近交易的人士透露，白宮過去幾周一直在參與微軟和字節跳動的談判，從一開始就明確表示，希望TikTok是「美國所有的企業」。白宮「鴿派」、財政部長姆欽（Steven Mnuchin）對微軟收購TikTok表示讚同。

在31日即周五早晨的會議上，財政部官員告知美國海外投資委員會微軟的交易「很快就能達成」。

與之相對的是，作為鷹派幕僚，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）一直建議特朗普對TikTok採取更為強硬的立場。

此前他曾表示，字節跳動出售TikTok並不能解決國家安全問題。他其後又表示，特朗普將於當地周日或周一，向TikTok採取行動。

外電指，參與TikTok賣盤談判的買賣雙方，截至周日都不認為磋商已經中止，並希望特朗普能夠改變想法，畢竟「交易的結構都是按照他要求來的」。據稱，微軟將按照2016年收購LinkedIn那樣保持TikTok獨立運營。

而當地時間周六發佈的聲明中，白宮發言人表示政府對TikTok有著非常嚴重的國家安全關切。我們將繼續評估未來的政策。

TikTok在美國地區已經有1億用戶，但由於在吸引用戶上投資巨大，目前尚未盈利。公司內部消息稱，預計今年營收能夠達到10億美元，明年更是會躥升至60億美元。