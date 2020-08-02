【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一　對TikTok採取行動

TikTok作為中國短視應用程式抖音的國際版，已深度捲入中美角力。路透社一度指，TikTok擬賣盤給美國企業，但總統特朗普旋又反對這一方案、微軟（Microsoft）已暫停洽購。白宮幕僚傳出最新說法是，特朗普政府或在美國時間2至3日，公布針對TikTok的具體行動。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）當地時間周六（8月1日）向霍士新聞（Fox News）透露，特朗普會在美國時間8月2日或8月3日、即周日或周一，公布對TikTok採取行動。

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納瓦羅7月12日接受霍士新聞訪問時曾指，美國民眾得明白，所有進入諸如TikTok的應用程式的數據，會直接傳送到中國的伺服器，直接傳送到中國軍方、中國共產黨以及想盜取美國知識產權的機構。

他並稱，「（TikTok）與微信（WeChat）是中國最大型的審查（工具），所以預料（美國）會對它們有強硬行動」。他認為即使TikTok被美國公司收購，也不能解決現有的國家安全問題。

傳TikTok正擬定賣盤方案

路透社稍早前報道，TikTok正擬定賣盤方案，字節跳動全部退出後，微軟將接管TikTok美國業務，負責保存管理所有美國用戶數據；也允許除了微軟之外另一家美國公司接管TikTok美國業務，而某些總部在美國的字節跳動投資者，可能有機會獲得其中少數股權。

白宮尚未就此作出回應，中國的字節跳動和微軟對此均未予置評。

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責任編輯：鄧國強

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