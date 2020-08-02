  • 27°C
香港時間 : 2020802日 (日) 21:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一　對TikTok採取行動

國情動向 20:55 2020/08/02

分享：

TikTok作為中國短視應用程式抖音的國際版，已深度捲入中美角力。路透社一度指，TikTok擬賣盤給美國企業，但總統特朗普旋又反對這一方案、微軟（Microsoft）已暫停洽購。白宮幕僚傳出最新說法是，特朗普政府或在美國時間2至3日，公布針對TikTok的具體行動。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）當地時間周六（8月1日）向霍士新聞（Fox News）透露，特朗普會在美國時間8月2日或8月3日、即周日或周一，公布對TikTok採取行動。

【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧

【中美角力】特朗普最快周六下令封殺TikTok 否決微軟收購協議

納瓦羅7月12日接受霍士新聞訪問時曾指，美國民眾得明白，所有進入諸如TikTok的應用程式的數據，會直接傳送到中國的伺服器，直接傳送到中國軍方、中國共產黨以及想盜取美國知識產權的機構。

他並稱，「（TikTok）與微信（WeChat）是中國最大型的審查（工具），所以預料（美國）會對它們有強硬行動」。他認為即使TikTok被美國公司收購，也不能解決現有的國家安全問題。

傳TikTok正擬定賣盤方案

路透社稍早前報道，TikTok正擬定賣盤方案，字節跳動全部退出後，微軟將接管TikTok美國業務，負責保存管理所有美國用戶數據；也允許除了微軟之外另一家美國公司接管TikTok美國業務，而某些總部在美國的字節跳動投資者，可能有機會獲得其中少數股權。

白宮尚未就此作出回應，中國的字節跳動和微軟對此均未予置評。

【中美科技戰】Zoom亦成目標 美參議員促華府調查Zoom及TikTok中國政府聯繫

【中美角力】美財長證實TikTok正受國安審查　本周將向特朗普提交建議

【中美角力】TikTok遭美圍攻 拜登競選團隊全面禁用

澳洲也對TikTok下手？ 京專家：跟風美國刷存在感

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

相關文章

【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部
2020/07/20
【中美角力】TikTok圖「去中國化」破美封殺　擬在倫敦設總部
【中美角力】特朗普封殺TikTok 有4大手段供選擇
今日
【中美角力】特朗普封殺TikTok 有4大手段供選擇
【中美角力】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限
今日
【中美角力】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限
【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
今日
【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 中美關係 知識產權 特朗普 納瓦羅 知識產權 中國共產黨

上一篇文章

【中美角力】美軍間諜機巡南海飆2倍　京智庫：「對抗式」偵察中國

下一篇文章

【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】德蘭智庫：美應準備迎接「蒸蒸日上」的中國
【中美角力】德蘭智庫：美應準備迎接「蒸蒸日上」的中國
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰
【中美角力】解放軍背景學者唐娟申請保釋被拒 被捕過程曝光
【中美角力】解放軍背景學者唐娟申請保釋被拒 被捕過程曝光
美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機
美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機
【美國大選2020】拜登競選籌款引《毛語錄》　「震驚」美國網民
【美國大選2020】拜登競選籌款引《毛語錄》　「震驚」美國網民
戰略對抗轉向戰略周旋 中國準備好南海戰爭了嗎？
戰略對抗轉向戰略周旋 中國準備好南海戰爭了嗎？