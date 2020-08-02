【中美角力】美軍間諜機巡南海飆2倍　京智庫：「對抗式」偵察中國

中美關係陷於低谷，中美角力白熱化，美國軍機密集巡航南海空域。內地智庫北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台公布數據，7月美軍總計出動67架次的大型偵察機，前往南海開展偵察行動，幾乎是5月的2倍；美軍已經從「防範式」偵察轉向「對抗式」偵察，聲稱「戰場建設意味愈濃」。

被指具有濃厚中國官方智庫色彩的北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」，周六（1日）日在微博發布訊息指出 ，整個7月，美軍總計出動67架次的大型偵察機，前往南海開展偵察行動，與5月的35次及6月的49次相比增加明顯，幾乎是5月的2倍。

美軍大型偵察機 7月巡南海67架次

該平台稱，小型偵察機不在統計範圍內、並非所有軍機都開啟ADS-B應答器，以及艦載的偵察機活動也無法掌握，例如7月4日、17日美海軍核動力航艦「尼米茲號」和「列根號」在南海舉行雙航艦演習期間，可能起飛艦載偵察機E-2D等；因此，美軍機在南海偵查次數比統計的數目要更多。

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「南海戰略態勢感知」在7月所掌握的67次偵查中，美軍有出動P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機和MQ-4C無人偵察機，美空軍的RC-135系列電子偵察機、E-8C戰場指揮與監視機及E-3B空中預警機等。

除了活動頻率明顯增加之外，「南海戰略態勢感知」指出，美軍機活動時機也有大幅增強的狀況，在7月中，有多達13架次在非常規時間偵察，也就是晚上8時至早上6時緊急升空，對南海實施偵察，同時逼近中國沿海情況也越來越多，當月有9架次進入中國領海基線以外70海里範圍內活動，6架次進入60海里，最近一次在距離中國領海基線僅40餘海里。

「戰場建設意味愈濃」

「南海戰略態勢感知」認為，相比以前，美空軍在南海活動狀況明顯加重，同時美軍各類戰場監視及指揮飛機的加入，也意味著美軍已經從「防範式」偵察轉向「對抗式」偵察，「戰場建設意味愈濃」。

除了有「戰場建設」的意圖，「南海戰略態勢感知」也分析，美月軍這種偵查活動「帶有政治和軍事施壓的目的」，因為「就軍事角度而言，擁有全方位先進偵察手段的美軍即便是要蒐集中國的情報，也不需要保持如此高的航空偵察頻率，並抵近到如此近的距離」，預測未來美軍機活動還會更為頻繁，恐升高美中軍事摩擦的風險。

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責任編輯：鄧國強

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