▲ 【中印衝突】法國陣風與中國殲20誰更強？中印爆口水戰

中國與印度邊境對峙至今仍無法緩解，中印軍事對立升級。印度剛接收首批5架法國陣風戰機（Rafale），以增強對華的防空能力。但如跟中國最先進的隱形戰機相比，陣風戰機與殲20誰更強？中印近日便為此爆發了一場口水戰。

印度與中國部隊5月初在拉達克（Ladakh）東部發生對峙迄今，雖然雙方透過外交與軍事管道完成第一階段撤軍，但中國拒絕撤離班公錯湖已控制的區域，且持續強化主權爭議地區的戰略基礎設施；印度也計劃增兵3萬5000人到拉達克東部，邊境緊張情勢再度升溫。

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由於印度空軍已23年沒有購入新戰機，而現存的前蘇聯米格21（MiG-21）、法國幻影2000、和俄羅斯蘇愷30MKI（Su-30MKI）及米格29（MiG-29）等戰機，不是過於老舊，就是在類似中印邊境這種高海拔地區性能較差。

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▲ 陣風戰機飛抵印度。

▲ 陣風戰機飛抵印度。

而中國空軍卻已擁有隱形戰機殲20，和仿自俄羅斯蘇愷30且加以改良的殲16多用途戰機，讓雙邊的空中實力差距拉大。

加上巴基斯坦部隊似乎和中國不約而同，也在印巴克什米爾邊境與印度部隊多次交火，印度國防部因應可能發生的兩線作戰情況，除緊急向俄羅斯採購21架米格29和12架蘇愷30MKI，並要求法國儘早交付陣風戰機，更緊急從海軍抽調米格29艦載機，部署到拉達克前線以監控和應對中國，顯得捉襟見肘。

因此，5架陣風戰機能在7月29日從法國飛行近7000公里抵達印度，讓印度增強防空能力。印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）推文說，這標記著印度軍事史上新時代的開始。

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辛赫還詳細介紹陣風戰機因應印度需求提升過後的性能，並在未點名中國的情況下說，那些想威脅印度的人，應該開始擔憂。

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但中國官媒人民日報社旗下《環球時報》英文版，卻引述專家張學峰談話稱，陣風戰機僅優於印度另一款戰機蘇愷30MKI約1/4，對印度空軍的能力，不會帶來質的重大轉變。

▲ 中國殲20戰機。

張學峰又說，陣風戰機配備主動相位陣列雷達（AESA）、先進武器和有限的隱形技術，可以與其他國家使用的第3代（相當於西方所稱的第4代戰機）以上戰機相提並論，但要面對具備隱形性能的第4代戰機（相當於西方所稱的第5代戰機，這裡暗指的是殲20），將非常困難。

中國專家的說法，讓印度空軍前司令多納（B.S. Dhanoa）加入論戰。多納推文質疑，如果殲20真的是中國所稱的第5代戰機，為何帶有鴨翼（又稱前置翼）？而真正的第5代戰機（如美國的F-22、F-35和俄羅斯的Su-57）則沒有。

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多納認為，殲20的隱形性能不足以被稱為第5代戰機，因為配置鴨翼的戰機會提高戰機在雷達的辨識度，並把戰機的位置透過雷達轉給陣風戰機配備的流星（Meteor）飛彈系統。

此外，多納還質疑，如果殲20真的是第5代戰機，為何不能超音速巡航？相對於殲20，他稍後告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），陣風戰機已具備超音速巡航能力，雷達可與世界上最好的戰機相媲美。

但在中國社交媒體上，不少人反駁多納的說法，有人指印度空軍就算硬件好，機師的技術成疑。

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責任編輯：鄧國強

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