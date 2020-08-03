  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 10:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok

經濟脈搏 09:55 2020/08/03

分享：

路透引述兩名消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給中國企業字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok售予後者的事宜。

消息人士稱，字節跳動和微軟的磋商將受到美國外資審議委員會(CFIUS)的監督。CFIUS有權阻止任何收購協議。字節跳動、微軟和白宮暫未回應置評請求。

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
今日
【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一　對TikTok採取行動
今日
【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一　對TikTok採取行動
【中美角力】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」
今日
【中美角力】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」
【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok
今日
【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok
經濟衰退 經濟現象 經濟數據表現 經濟 特朗普 外資 中國 美國 字節跳動 抖音

下一篇文章

【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知
習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知
【中美貿易協議】中國仍落後首階段目標 須靠美國大豆「單天保至尊」？
【中美貿易協議】中國仍落後首階段目標 須靠美國大豆「單天保至尊」？
【中美角力】特朗普最快周六下令封殺TikTok 否決微軟收購協議
【中美角力】特朗普最快周六下令封殺TikTok 否決微軟收購協議
【中美角力】中國「內外雙循環」打持久戰 「十四五」戰略初顯
【中美角力】中國「內外雙循環」打持久戰 「十四五」戰略初顯
【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號
【華為風暴】任正非罕見密集訪上海江蘇4名校 傳遞兩大訊號
「去中國化」加劇？ 商務部：99%外資企業稱繼續在華投資
「去中國化」加劇？ 商務部：99%外資企業稱繼續在華投資