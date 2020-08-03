【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok

路透引述兩名消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給中國企業字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok售予後者的事宜。

消息人士稱，字節跳動和微軟的磋商將受到美國外資審議委員會(CFIUS)的監督。CFIUS有權阻止任何收購協議。字節跳動、微軟和白宮暫未回應置評請求。

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