【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok 經濟脈搏 09:55 2020/08/03 分享： 路透引述兩名消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給中國企業字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok售予後者的事宜。 消息人士稱，字節跳動和微軟的磋商將受到美國外資審議委員會(CFIUS)的監督。CFIUS有權阻止任何收購協議。字節跳動、微軟和白宮暫未回應置評請求。 責任編輯：游昊雲 相關文章 【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧 今日 【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧 【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一 對TikTok採取行動 今日 【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一 對TikTok採取行動 【中美角力】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」 今日 【中美角力】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」 【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok 今日 【中美角力】路透稱特朗普給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok 經濟衰退 經濟現象 經濟數據表現 經濟 特朗普 外資 中國 美國 字節跳動 抖音