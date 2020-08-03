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【封殺TikTok】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok（更新版）

經濟脈搏 09:40 2020/08/03

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特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok

路透引述兩名消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給中國企業字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok售予後者的事宜。另一方面，微軟高層2日與特朗普會面後表示，正持續與TikTok洽談收購美國地區事業事宜，路透社稱微軟希望在9月15日之前完成談判。

路透社引述消息人士稱，字節跳動和微軟的磋商將受到美國外資審議委員會(CFIUS)的監督。CFIUS有權阻止任何收購協議。字節跳動、微軟和白宮暫未回應置評請求。

美國禁TikTok「中國血統就是罪」BBC：特朗普看大選

【中美角力】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」

法新社則引述微軟聲明表示：「微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與特朗普總統會談後，微軟準備持續討論，探究收購美國TikTok事業事宜。」

微軟表示，將確保所有美國用戶在TikTok上的個人資料只在美國境內使用，「微軟完全了解消除總統疑慮的重要性，微軟致力於收購接受徹底安全審查的TikTok，並為美國提供適當的經濟利益，包括美國財政部。」

不過，微軟也提到並不確定一定能達成交易。根據路透社消息，微軟希望在9月15日之前完成談判。特朗普先前基於國家安全考量，揚言禁用這個在美國極受歡迎的應用程式。

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責任編輯：游昊雲

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