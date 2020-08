美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選

▲ 【美國禁TikTok】BBC:特朗普禁TikTok 考慮的不只私隱還有美國大選

美國特朗普政府計劃封殺中國社交應用程式TikTok,美國科企微軟(Microsoft)證實洽購TikTok美國業務,讓美國下載量超過1.65億的TikTok有望在美國延續。不過,相比容許TikTok賣盤,特朗普卻稱自己更傾向封禁TikTok。中美科技戰鬥至連美國網紅也可能失去表現平台,英國廣播公司(BBC)分析認為,特朗普不喜歡TikTok,考慮的不只私隱,還有美國大選。

美國醞釀封禁TikTok已經多時。BBC指出,TikTok近日在中印邊境衝突後遭印度封殺,捲入了地緣政治鬥爭,而在美國發生的也是如此。「特朗普牢牢盯上了中國,看TikTok事件也應用這視角。」

TikTok是中國抖音程式國際版,數據庫不在中國內地,內容也不經內地審查。BBC分析稱,縱使TikTok強調從來和今後都不會將資料交予中國當局,只是:

「但是,這在很大程度上都不重要,他們(TikTok)由中國公司擁有這一事實,就已足夠(對特朗普而言)成為罪惡。」

(But, in many ways it doesn't matter what they say, the fact that they are owned by a Chinese's company is guilt enough.)

特朗普據報給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok

BBC續稱,特朗普過往與TikTok的經驗也不容忽視。

特朗普6月在俄克拉荷馬州,舉行新冠肺炎疫情以來首場總統競選造勢大會,怎料入場率慘不忍睹。事源美國有網民在TikTok發動群眾,集體預訂造勢會門票然後不出席,他們事後更在TikTok「慶祝」成功搞禍特朗普造勢會。

美卿:數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」

TikTok近年在歐美迅速冒起,全球下載量超越20億次。程式更在近年大舉進軍美國市場,同時關注社會議題的防彈少年團(BTS)等韓星帶動下,成為美國政治動員渠道,捲入美國反種族主義示威等社會議題,與特朗普政府打對台。

BBC指出,儘管共和黨與美國保守派聲音在亦存在於TikTok,但TikTok美國用戶普遍為年輕人與左翼支持者,「很難相信這不是特朗普封禁TikTok的因素」(It's hard to believe that's not a factor here)。

微軟洽購TikTok內幕曝光:白宮鷹鴿爆分歧

特朗普威脅封殺TikTok 胡錫進:中方反制很有限

特朗普封殺TikTok 4大手段供選擇

