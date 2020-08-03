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美國禁TikTok「中國血統就是罪」BBC：特朗普看大選

國情動向 10:18 2020/08/03

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【美國禁TikTok】BBC：中國血統就是罪 特朗普考慮的是美國大選

美國特朗普政府計劃封殺中國社交應用程式TikTok，美國科企微軟（Microsoft）證實洽購TikTok美國業務，讓美國下載量超過1.65億的TikTok有望在美國延續。不過，相比容許TikTok賣盤，特朗普卻稱自己更傾向封禁TikTok。中美科技戰鬥至連美國網紅也可能失去表現平台，英國廣播公司（BBC）分析認為，特朗普不喜歡TikTok，考慮的不只私隱，還有美國大選。

美國醞釀封禁TikTok已經多時。BBC指出，TikTok近日在中印邊境衝突後遭印度封殺，捲入了地緣政治鬥爭，而在美國發生的也是如此。「特朗普牢牢盯上了中國，看TikTok事件也應用這視角。」

TikTok是中國抖音程式國際版，數據庫不在中國內地，內容也不經內地審查。BBC分析稱，縱使TikTok強調從來和今後都不會將資料交予中國當局，只是：

「但是，這在很大程度上都不重要，他們（TikTok）由中國公司擁有這一事實，就已足夠（對特朗普而言）成為罪惡。」

（But, in many ways it doesn't matter what they say, the fact that they are owned by a Chinese's company is guilt enough.）

特朗普據報給字節跳動45天時間 與微軟磋商出售Tiktok

BBC續稱，特朗普過往與TikTok的經驗也不容忽視。

特朗普6月在俄克拉荷馬州，舉行新冠肺炎疫情以來首場總統競選造勢大會，怎料入場率慘不忍睹。事源美國有網民在TikTok發動群眾，集體預訂造勢會門票然後不出席，他們事後更在TikTok「慶祝」成功搞禍特朗普造勢會。

美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」

TikTok近年在歐美迅速冒起，全球下載量超越20億次。程式更在近年大舉進軍美國市場，同時關注社會議題的防彈少年團（BTS）等韓星帶動下，成為美國政治動員渠道，捲入美國反種族主義示威等社會議題，與特朗普政府打對台。

BBC指出，儘管共和黨與美國保守派聲音在亦存在於TikTok，但TikTok美國用戶普遍為年輕人與左翼支持者，「很難相信這不是特朗普封禁TikTok的因素」（It's hard to believe that's not a factor here）。

微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧

特朗普威脅封殺TikTok 胡錫進：中方反制很有限

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