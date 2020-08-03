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【封殺TikTok】字節跳動反擊！稱遭Facebook抄襲和抹黑

經濟脈搏 14:58 2020/08/03

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字節跳動反擊！稱遭Facebook抄襲和抹黑

在美國封殺中國科技公司字節跳動之際，字節跳動周日凌晨發布聲明，稱其面臨著競爭對手Facebook的抄襲和抹黑，但仍堅守全球化的願景，並嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予的權利，維護公司的合法權益。

字節跳動表示，始終致力於成為一家全球化公司，在這過程中面臨著各種復雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。

不過，字節跳動仍堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。

【中美角力】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok（更新版）

美國禁TikTok「中國血統就是罪」BBC：特朗普看大選

路透社引述兩名了解內情的消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給中國企業字節跳動45天時間，與微軟協商將TikTok售予後者的事宜。

特朗普上周五稱決定禁止短視頻應用TikTok在美國運營，兩名熟悉內情的消息人士周六表示，中國字節跳動已同意徹底剝離TikTok美國業務，以期挽回與白宮的交易。

【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一　對TikTok採取行動

【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧

【中美角力】特朗普封殺TikTok  有4大手段供選擇

【中美科技戰】Zoom亦成目標 美參議員促華府調查Zoom及TikTok中國政府聯繫

責任編輯：游昊雲

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