【封殺TikTok】字節跳動反擊！稱遭Facebook抄襲和抹黑

▲ 字節跳動反擊！稱遭Facebook抄襲和抹黑

在美國封殺中國科技公司字節跳動之際，字節跳動周日凌晨發布聲明，稱其面臨著競爭對手Facebook的抄襲和抹黑，但仍堅守全球化的願景，並嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予的權利，維護公司的合法權益。

字節跳動表示，始終致力於成為一家全球化公司，在這過程中面臨著各種復雜和難以想像的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。

不過，字節跳動仍堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。

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路透社引述兩名了解內情的消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給中國企業字節跳動45天時間，與微軟協商將TikTok售予後者的事宜。

特朗普上周五稱決定禁止短視頻應用TikTok在美國運營，兩名熟悉內情的消息人士周六表示，中國字節跳動已同意徹底剝離TikTok美國業務，以期挽回與白宮的交易。

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責任編輯：游昊雲

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