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【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

國情動向 12:49 2020/08/03

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【SpaceX】SpaceX龍飛船成功返回地球 美國太空人為何在海面降落？

美國重新載人航天夢完。SpaceX載人龍飛船（SpaceX Crew Dragon）載着2名美國太空人，從國際太空站安全返回地球，成功於墨西哥灣海面降落。SpaceX龍飛船載人任務成功，代表美國穿梭機2011年退役以來重新掌握送人上太空能力，更是美國太空船1975年以來首次海面降落。中國與俄羅斯太空船返回地球都是降落於陸地，而有別於坊間講法，美國太空船降落海面，其實不是因為美國計數誤差較大所致。

即使是「外行看熱鬧」都可發現，中美載人太空船發射看上去很相似，但返回地球降落方式截然不同。中國至今6次載人航天任務（神州5、6、7、9、10、11號），都是於內蒙古西端酒泉衛星發射中心發射，並於內蒙古中部四子王旗着陸場「接地」（touchdown）降落。

美國載人太空船（不計穿梭機）返回地球卻不是「接地」，而是在海面「濺落」（splashdown），讓太空艙漂浮在水上一段時間，待海軍搜救。美國一開始發展載人航天技術時，就已採用濺落式降落方法，「水星」、「雙子座」、「阿波羅」計劃都如此，現在SpaceX龍飛船也是這樣。

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美國載人太空船為何在海面降落

降落海面感覺好像較礙事，而且不用瞄得太準，但事實上，美國選擇這種降落方式，除了有一支強大海軍支援搜救，原因更大程度上在於地理和環境因素，而不是技術問題。

太空發射理想條件是在低緯度地區向東發射，以便航天器借助地球向東自轉作用力進入軌道。因此，理想的發射場以東最好是無人荒野，以便火箭使用完後墜回地面，也有利發射出現意外時太空艙緊急降落。

美國載人航天發射場，選在佛羅里達州東部卡納維拉爾角（Cape Canaveral），不止因為佛羅里達州是美國本土最南的州份，也因為當地東面就是大西洋，不用擔心火箭墜落打中甚麼東西。而且，水比陸地更能減輕載人太空船降落衝擊力，所以美國一開始就選了這種方式，反正太空船必須能夠降落海面，才可以在發射意外時緊急降落大西洋。

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中俄載人太空船為何在陸地降落

相比之下，中國載人航天飛船神舟號，技術源自俄羅斯／前蘇聯聯盟號，而蘇聯載人航天技術，一開始就選擇了在陸地降落。為了減輕衝擊，中俄太空艙底部都設有小型火箭，會在着地前一刻點火，形成向上推力作為緩衝。

蘇聯地理位置非常靠北，最南之處在於今天的哈薩克這內陸國家，哈薩克地形亦以草原為主，比俄羅斯的森林適合太空船着陸。因此蘇聯航天發射場選在哈薩克拜科努爾（Baikonur），俄羅斯今天也繼續租用。

所以，中國太空船也是採用陸地降落方式。至於中國載人航天發射場為何選在內蒙，而非在低緯度地區，這是因為大西北更符合中國當年發展關乎國防高科技保密需求，而且內蒙多為人煙稀少草原，適合航天發射和太空船降落。

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