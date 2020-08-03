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【中美角力】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？

國情動向 14:58 2020/08/03

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【中美角力】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？

中美角力峰迴路轉，TikTok賣盤再現轉機。美國總統特朗普據報改變反對立場，給出45天限期，讓微軟（Microsoft）向抖音母公司「字節跳動」洽購TikTok業務。中美惡鬥從來都沒有贏家，但這宗交易如能達成，起碼特朗普能解決煩惱、抖音TikTok能止蝕，微軟縱使支付了天價，也算買到優質業務，3方達至政治現實下「無奈」的「最佳結局」。

特朗普稍早前揚言要在美國封殺TikTok，以保障美國資訊安全，他又反對微軟購入TikTok美國業務的方案，令這宗交易談判一度停滯不前。

特朗普給45天時間 讓微軟洽購TikTok

但政治一日都嫌長，事態出現轉機，特朗普據報已再開綠燈，同意給字節跳動45天時間與微軟協商出售TikTok業務。

【中美角力】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok（更新版）

美國禁TikTok BBC：特朗普考慮的不只私隱還有大選

特朗普撤底封殺TikTok，是貫徹他遏制中國的思路，恐非完全理性；而後來開出「逃生門」讓美企恰購TikTok，則是經過冷靜意考的結果。因為微軟購入TikTok，對3方而言都不是最壞結局，尤其字節跳動雖萬個不願，但賣出TikTok至少可袋走鈔票、抽身遠離中美政治，免除後續煩惱。

其一：對特朗普政府有何利益？

特朗普欲封殺TikTok的其中一個理由，是擔心TikTok聽命中國政府，把用戶資訊傳給中方。而現在擬成為「接盤俠」的微軟，表面上在中國業務扎根頗深，但事實上微軟中國的營收佔比非常低──因為 Office、Azure等業務因為盜版、競爭對手的關係難以提升營利。

這也代表微軟被中國政府藉由控制的可能性降低，同時也能更投注在美國本土的事業上，這讓特朗普放心。

【中美角力】美卿：數天內對TikTok等採取行動 「特朗普受夠了」

【中美角力】納瓦羅：美或於當地時間周日或周一　對TikTok採取行動

況且，特朗普政府如硬封TikTok，也會令外界質疑美國投資環境，讓微軟吞下TikTok，既符保障資訊安全，亦可防這種尷尬局面出現。

其二：對微軟有何利益？

微軟在納德拉（Satya Nadella）於2014年就任執行長後，聚焦企業軟件事業、並致力用戶年輕化，成功的策略讓微軟市值再度看俏，突破1.5萬億美元。

短視頻社交平台廣受年輕世代歡迎，TikTok在美國事業正要起飛，擁有逾5000萬用戶/日，微軟買下後可補其不足，是非常划算的生意。

知情人士指出，微軟研議購買TikTok其實已進行一段時間，並非這一兩天才上門求親。但當然，微軟在怱怱的談判中，能否用最有利的價錢買到TikTok，是另一個話題。

其三：對抖音TikTok有何利益？

TikTok在美國業務原本如日方中，擁有5000萬/日活躍用戶，幾乎是2019年的五倍；而TikTok應用程式在美國的下載量，截至今年首季更累計1.65億次。其母企字節跳動豈會願意放手？

但現實是，中美角力、甚至新冷戰下，TikTok要繼續開拓美國市場不僅困難，更吃力難討好，已成為一筆不太好做的生意。中方公司如在此時用高價，把TikTok美國業務出售，及時收割利益，未嚐不是一件好事；起碼總好過坐等美國全面封殺，在美國經營多年的心血化為烏有。

【中美角力】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限

【中美角力】特朗普封殺TikTok  有4大手段供選擇

事實上，路透社引述消息人士報道，字節跳動的投資者將TikTok的估值定為500億美元，折合3875億港元。

「那倒不如順水推舟把業務賣了，不但能拿下一筆現金，也能再尋找一些新市場繼續發展，這對於目前的TikTok 來說可能更為實際」，有市場人士這樣分析。

政經觀察者認為，特朗普不徹底封殺TikTok，讓美國企業吞下這筆業務，達至多方俱贏，也曲綫地說明一個事實：中美經貿利益密不可分，豈可輕言脫鉤？這對「新冷戰」下的中美關係而言，深具啟示作用。

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責任編輯：鄧國強

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