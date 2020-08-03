  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 13:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

解放軍演練執行港區國安法 唱戰歌「誰作浪滅了他」（多片）

國情動向 12:50 2020/08/03

分享：

《港區國安法》刊憲實施逾一個月，解放軍駐港部隊趁「八一建軍節」在微博發多條宣傳片，以國安法實施為背景，展示駐港解放軍三軍部隊進行海陸空軍事訓練，出動艦艇、直昇機等。駐港部隊微博2日再發布名為《我是子彈》的「戰歌」表演，片段中軍人高唱「誰敢興風作浪　就地將他滅亡」，片末軍人以手勢作狀開槍作結。

駐港部隊微博在7月31發布宣傳片，指全國人大常委會表決通過《國安法》，駐港部隊作為國家主權的重要體現、維護「一國兩制」的重要力量、及維護香港繁榮穩定的重要基石，堅決擁護香港維護國家安全立法。

短片截取早前央視紀錄片《另一個香港》片段作引入，再接續駐港部隊「練兵備戰」片段，内容包括叢林追擊、搏擊訓練、海陸空實彈訓練等主題，展示維護國家安全的能力。片段最後播出去年培僑中學升旗儀式、香港藝人陳百祥等的受訪片段，營造軍民同心的氣氛。

此外，駐港部隊微博2日再最新貼文稱，駐港解放軍文工隊日前為基層官兵送上建軍節祝福，並錄製名為《我是子彈》的歌舞表演，形容展現了中國軍人的「陽剛之氣」。

片段中的軍人神情堅毅，高唱「我是子彈　出膛看誰敢囂張」、「誰敢興風作浪　就地將他滅亡」等歌詞，片段以軍人以手勢作狀開槍炮作結。而解放軍駐香港部隊的女兵們為慶祝「八一建軍節」，也在另一段宣傳片段中震撼起舞，作「華麗變身」。

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【港版國安法】CNN︰解放軍或奉國安法之名　合法部署香港街頭
2020/05/27
【港版國安法】CNN︰解放軍或奉國安法之名　合法部署香港街頭
解放軍駐港部隊海上實彈訓練 模擬武裝漁船圖破壞海上交通（有片）
2020/06/06
解放軍駐港部隊海上實彈訓練 模擬武裝漁船圖破壞海上交通（有片）
解放軍駐港部隊發狙擊手實彈射擊訓練片 分析稱為威懾「港獨」（多圖有片）
2020/06/29
解放軍駐港部隊發狙擊手實彈射擊訓練片 分析稱為威懾「港獨」（多圖有片）
【港區國安法】駐港部隊惡劣天氣演練影片曝光 強調會「實打實投」
2020/07/06
【港區國安法】駐港部隊惡劣天氣演練影片曝光 強調會「實打實投」
【港區國安法】德暫停與香港引渡協議 中方：保留進一步反應權利
2020/08/02
【港區國安法】德暫停與香港引渡協議 中方：保留進一步反應權利
一國兩制 軍事 陳百祥 港區國安法 國安法 解放軍 駐港解放軍 香港 中國 空軍

下一篇文章

【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【中美角力】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限
【中美角力】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限
【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機
美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機