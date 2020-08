抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道

近期成為中美角力新戰場的TikTok(抖音海外版)再度引發外界關注,除了被美國多次質疑的用戶數據和國家安全問題,外界也關注它何以做到如此成功——今年4月底即有數據顯示,抖音TikTok全球下載人次突破20億。綜合媒體報道,可總結出其成功之道主要在以下5方面:

全屏幕上下滑动的瀏覽方式

首先,TikTok的影片是長條形的,而不是像Snapchat或Instagram那樣是方形的,用戶用手指上下滾動來瀏覽影片,就像瀏覽動態消息那樣,而不是用手指左右掃動。

「For You」的內容分發策略

據紐約時報《抖音海外版TikTok是如何改寫世界的》,關於TikTok,一個非常關鍵同時又容易忽略的地方是,在熟悉的自導向信息源和一種首先基於算法觀察和推理的經驗之間的那個中點,它是如何跨過去的。

當用戶打開這款應用時,首先看到的不是好友動態,而是一個名為「For You」(為你準備)的頁面。它是一個算法動態,基於用戶互動過的影片,甚至只是觀看過的影片。

【中美角力】字節跳動反擊!稱遭Facebook抄襲和抹黑

【中美角力】微軟洽購TikTok內幕曝光:白宮鷹鴿爆分歧

經過訓練後的它,上面都是用戶似乎表現出來想要看的東西。它還不斷從用戶身上學習,隨著時間的推移,建立一個大致上很複雜但不透明的模型,來發現用戶喜歡觀看什麼,並且向用戶展示更多類似內容。

專注更依賴智能手機的年輕人

有數據顯示,TikTok的大多數用戶是年輕用戶,全球66%的用戶年齡在30歲以下。所有TikTok用戶中有41%的年齡介於16至24歲之間。在美國,該應用每月活躍用戶中,16至24歲的用戶占比60%。

同樣的,Snapchat的用戶也非常年輕,抓住年輕人群就抓住了機遇,因年輕人花費在智能手機上的時間更多。

短視頻的獨特時長優勢

內地自媒體指出,TikTok專注於15秒至1分鐘的短視頻,動作、表情和音樂需要極為抓人。而動作、表情、音樂,恰好能讓內容創作者和消費者之間,很好的產生共振,評論、點讚的互動率都會比較高。

擁有很好的互動留存率,也就有了很好的口碑和關係鏈傳播。所以這也算是短視頻賽道固有的優勢。

【中美角力】特朗普威脅封殺TikTok 胡錫進:中方反制很有限

【中美角力】特朗普封殺TikTok 有4大手段供選擇

高薪聘國外人才 人工可高兩成

TikTok早前在加州、倫敦及新加坡都招募大量人才,並聘請迪士尼前高管Kevin Mayer擔任新CEO。

此外,CNBC去年10月一篇題為「TikTok has moved into Facebook’s backyard and is starting to poach its employees」(TikTok潛入臉書後院並招募員工)的報道還提到,TikTok搬到了加州山景城的一個辦公空間,該空間以前由Facebook的WhatsApp消息傳遞應用程序佔用。

自2018年以來,TikTok及其母企業字節跳動聘用了來自Facebook的二十幾名員工。TikTok提供有競爭力的薪水,有時甚至多付20%。

微軟吞下TikTok創3贏 是中美角力大團圓結局?

美國禁TikTok BBC:特朗普考慮的不只私隱還有大選

【中美角力】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok(更新版)