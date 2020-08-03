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洪水未退下颱風黑格比增強迫華東 福建發橙色預警（有片）

社會熱點 15:00 2020/08/03

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洪水未退下颱風黑格比增強迫華東 福建發橙色預警

長江、淮河流域洪水尚未全退，颱風黑格比卻增強並逼近中國東部沿海，福建等地發布颱風橙色預警信號，台灣則發出海上颱風警報。而早前略過海南島的熱帶低氣壓森拉克雖已在越南北部登陸並減弱，但其與季風產生的共伴效應，仍使華南地區出現持續性降雨。

根據香港天文台的資料，正午12時黑格比集結在台北之東北偏北約160公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過東海，移向浙江至福建沿海一帶，而中國氣象局在下午二時將黑格比升格為颱風。

大陸預測黑格比路徑

大陸氣象單位預測，黑格比可能於3日夜間在浙江中部到福建北部一帶沿海登陸。從3日夜間到4日白天，浙江南部、福建北部和東部等地將有大雨或豪雨，局部地區雨勢更大。

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在長江、淮河流域洪水尚未全退下，浙江省氣象局已就黑格比來襲啟動重大氣象災害（颱風）3級應急響應；福建省氣象局將颱風應急響應提升為3級。而福建等地正發布颱風橙色預警信號，多班列車受影響停運。

而黑格比也對台灣構成威脅，當地氣象局表示，黑格比的暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面。當局為基隆市、台北市、新北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣發出大雨特報，同時發出海上颱風警報。

另外，早前略過海南島的熱帶低氣壓森拉克雖已在越南北部登陸，並減弱為低壓區，其與季風產生共伴效應，仍使華南地區出現持續性降雨。其中，廣東、廣西、海南島等地將有大雨或豪雨，局部地區雨勢更大。

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責任編輯：游昊雲

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