▲ 【美國禁TikTok】輪到美國人翻牆 特朗普禁TikTok美國網紅網民首當其衝

美國特朗普政府有意封殺中國社交程式TikTok。TikTok在美國每日活躍用戶達8,000萬，特朗普為針對中國而打擊TikTok，美國網民首當其衝。美國傳媒報道，特朗普表明有意封殺TikTok後，美國網紅一片恐慌，有人甚至提出要「翻牆」繼續使用TikTok。

美國封殺TikTok可謂茲事體大，特朗普最新願意探索另外出路，給予機會微軟（Microsoft）在9月15日前洽購TikTok美國業務。特朗普周末公開表示打算封殺TikTok後，美國有線新聞網（CNN）報道，美國TikTok用戶都「嚇壞了」（freak out），TikTok上原本多是歌舞和趣怪玩意的氣氛，也變得嚴肅起來。

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報道稱，美國各地TikTok用戶都在平台上發佈短片，關注TikTok可能遭到封殺。有網紅形容，所有人現在都在直播，所有人都瘋了起來。「如果TikTok被禁，請在Instagram關注我。」

有TikTok用戶則謀劃辦法繞過美國特朗普政府封殺，方式包括使用VPN「翻牆」，令網絡伺服器以為用戶來自美國以外國家，繼續使用TikTok。也有人不斷重覆呼籲「不要恐慌，現在不要恐慌」，不知是否更在於嘗試安慰自己。

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CNN指出，TikTok不單是滑稽影片的平台，這是一個在美國人氣急升，接觸面達到1億人的服務；不少年輕人都使用TikTok來表達自己和與他人聯繫，而這也是數以百萬民眾在疫情之中，忘憂解困之地，哪怕只是短暫一刻。

報道亦稱，TikTok如其他社交平台一樣，不少用戶都依賴它作為謀生工具賺取收入，很多網紅花了多個月以至以年計的時間，創作影片以吸納追隨者，並以串流直播、宣傳音樂或其他產品來賺錢。如今他們可能面臨失去他們在TikTok建立的社群，而是否轉移至形式和規則可以非常不同的其他平台，是個艱難的決定。

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