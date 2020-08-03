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【封殺TikTok】英媒：TikTok將把總部從北京遷至倫敦

經濟脈搏 15:22 2020/08/03

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英國太陽報（The Sun）報道，根據一項由英國官員核可的協議，TikTok的持有者字節跳動公司將把總部從北京遷至倫敦。字節跳動回應稱，的確在探討在美國之外設立TikTok總部的可能性。

報道稱，字節跳動的創始人張一鳴即將宣布近期內在倫敦成立辦公室的意向。報道並稱，此舉可能讓考慮在美國禁止TikTok的美國總統特朗普感到不安。

路透引述兩名消息人士周日（2日）稱，美國總統特朗普已同意給字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok售予後者的事宜。微軟同日宣布，將繼續就收購字節跳動旗下TikTok進行磋商，並稱計劃在9月15日前完成談判。

張一鳴則發內部信稱，正嘗試與一家科技公司就合作方案作初步討論，尋求方案確保TikTok能繼續服務美國用戶，但還沒有完全決定最後解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。

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