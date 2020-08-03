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抗日主題電影《八佰》定檔21日上映 網民：等了一年又一年

社會熱點 15:49 2020/08/03

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以抗日戰爭為主題的電影《八佰》時隔一年多之後重新確定檔期，將於本月21日在內地上映。該部影片曾被指「存在重大政治問題」，去年6月被取消在上海國際電影節放映，原定7月5日的院線上映亦被叫停。

定於本月21日內地上映

《八佰》官方微博昨日發布「8月21日，電影院見」，並配以電影宣傳海報。網民紛紛留言表示期待，有人稱「真是盼了一年又一年」。

《八佰》由管虎執導，講述1937年淞滬會戰末期，國民黨軍人留守上海四行倉庫，奮戰四晝夜。為壯聲勢，堅守倉庫400名軍人對外號稱有800人，亦即「八百壯士」的故事。

在早前的說法中，《八佰》被指「存在重大政治問題」：其一是「用歷史碎片掩蓋歷史本質」，對於國民黨的抗戰「做嚴重違背事實的美化」；其二是，在 「護旗」橋段中，大量展示「青天白日旗」畫面，據一些左派人士的說法，這與中華人民共和國70年大慶不符，不能作獻禮片。

【神州熱話】被指「美化」國民黨 抗日電影《八佰》被取消上映

電影《八佰》疑美化國民黨遭撤 官方稱「技術原因」

據中央社引述分析稱，《八佰》的重新上映和內地影視業過去半年的慘淡有關。受新冠肺炎疫情影響，內地電影院長期關閉，許多劇組停工，影視業飽受衝擊。《八佰》的第一出品方華誼兄弟已連續兩年虧損，甚至面臨退市危機。而在目前電影市場缺乏新片的情況下，《八佰》可望成為救市之作。

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 肺炎 戰爭 國民黨 微博 電影院 上海 電影 疫情

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