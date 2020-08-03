領導人停公開活動當地保安趨嚴 北戴河會議到來？

中央社報道，中共領導人最新的公開活動停留在7月31日，部分省部級領導日前也有調動，而北戴河、秦皇島火車站的保安措施趨於嚴格，或代表中共即將進入北戴河時間。

每年北戴河時間前夕，中共政治局常委級的領導人通常會輪番亮相，不是在北京參加會議，就是前往外地調研，到北戴河時間則會暫時銷聲匿跡。而中共總書記習近平及中國國務院總理李克強，從7月28至31日每天都有公開活動。但8月1日起，便未再見到兩人的任何活動報道。

至於北戴河所在地的中共河北省委書記，則會在北戴河時間前帶隊前往會址視察安全準備工作，還會有領導人探望同在北戴河度假的專家。河北省委書記王東峰早在6月中旬就前往北戴河視察，時間較以往的7月中左右提前了1個月。但由於今年有新冠肺炎疫情因素，提前視察被認為是必要之舉。

【中美貿易戰】北戴河會議前特朗普「變臉」 打亂中國部署？

【中美貿易戰】中共高官探望專家 北戴河會議已登場

此外，7月下旬以來，包括陝西省委書記、省長職務均出現調動，分別由劉國中、趙一德接任；原任書記胡和平則調任中國文旅部黨組書記；而肖亞慶則接替苗圩出任中國工信部黨組書記；中紀委副書記、國家監委副主任李書磊也接任機關黨委書記。

還有未經證實的報道顯示，北戴河、秦皇島火車站上週已對下車旅客執行二次安檢，當地路上並有員警執行人臉辨識及測量體溫，保安措施趨於嚴格。以上種種跡象可見，中共即將進入北戴河時間。

先前雖有媒體作出今年可能暫停北戴河時間的揣測，但有分析指出，在疫情衝擊經濟，加上美中關係惡化導致西方加強圍堵，中國今後經濟發展及國際處境面臨空前嚴峻的情勢。在此情況下，中共應需要藉由北戴河時間加以討論並凝聚共識，作為形成政策的參考。

所謂北戴河時間，中共會在夏季舉行黨內高層秘密會議，一般討論黨內重大問題，並在河北秦皇島市北戴河區舉行。而習近平上台後，北戴河時間被證實曾討論的議題，包括習與國務院總理李克強的分工、京津冀協同發展，及十九大前醞釀的人事布局和政策制訂等。2015年，官媒甚至宣稱「北戴河無會」的罕見情況。

【中國要聞】政治局常委栗戰書露面 顯示北戴河會議結束

【中美貿易戰】北戴河會議前特朗普「變臉」 打亂中國部署？

【中國要聞】北戴河會議前 中共高層輪翻出巡

【國情點題】「反修例」風暴 北戴河會議勢談香港問題

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁