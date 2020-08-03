▲ 北斗衛星導航產品出口逾120國 全球覆蓋正式開通

中國北斗衛星導航系統部署完成，正式提供全球覆蓋服務後，中國官方表示，北斗衛星導航系統相關產品已出口至全球超過120國，服務人數數以億計。受北斗系統出口利好消息刺激，A股衛星導航概念股份周一（3日）大升，其中北斗星通（深：002151）勁抽10%漲停。

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其周一早上主持新聞發佈會，表示北斗已是聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一。

冉承其介紹，北斗與美國全球定位系統（GPS）、俄羅格洛納斯系統（GLONASS）、歐盟加利略衛星導航系統（Galileo）的兼容與互操作及系統間合作持續深化，相繼進入民航、海事、搜救衛星、移動通信等多個國際組織，多個支持北斗系統的國際標準已經發佈。

北斗三號導航系統正式開通 一文看懂如何影響你我生活

北斗衛星不只為你找路 沒有GPS手機也打不通

冉承其指出，截至目前，北斗衛星導航系統相關產品，已出口至全球120多個國家和地區，向億級以上用戶提供服務，基於北斗的國土測繪、精準農業、數字施工、智慧港口等已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲成功應用。

中國6月成功發射北斗系統最後一顆「北斗三號」組網衛星後，北斗三號全球衛星導航系統7月31日（上周五）正式開通，標誌住北斗的試驗系統、服務亞太、全球組網「三步走」戰略圓滿完成。

【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱

北斗衛星準確度超美國GPS 研發歷程與汶川慘痛經歷有關

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁