  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 17:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

北斗衛星導航產品出口逾120國 全球覆蓋正式開通

國情動向 16:36 2020/08/03

分享：

北斗衛星導航產品出口逾120國 全球覆蓋正式開通

中國北斗衛星導航系統部署完成，正式提供全球覆蓋服務後，中國官方表示，北斗衛星導航系統相關產品已出口至全球超過120國，服務人數數以億計。受北斗系統出口利好消息刺激，A股衛星導航概念股份周一（3日）大升，其中北斗星通（深：002151）勁抽10%漲停。

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其周一早上主持新聞發佈會，表示北斗已是聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一。

冉承其介紹，北斗與美國全球定位系統（GPS）、俄羅格洛納斯系統（GLONASS）、歐盟加利略衛星導航系統（Galileo）的兼容與互操作及系統間合作持續深化，相繼進入民航、海事、搜救衛星、移動通信等多個國際組織，多個支持北斗系統的國際標準已經發佈。

北斗三號導航系統正式開通 一文看懂如何影響你我生活

北斗衛星不只為你找路 沒有GPS手機也打不通

冉承其指出，截至目前，北斗衛星導航系統相關產品，已出口至全球120多個國家和地區，向億級以上用戶提供服務，基於北斗的國土測繪、精準農業、數字施工、智慧港口等已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲成功應用。

中國6月成功發射北斗系統最後一顆「北斗三號」組網衛星後，北斗三號全球衛星導航系統7月31日（上周五）正式開通，標誌住北斗的試驗系統、服務亞太、全球組網「三步走」戰略圓滿完成。

【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差

【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱

北斗衛星準確度超美國GPS  研發歷程與汶川慘痛經歷有關

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
今日
【SpaceX】美國太空人為何海面降落 不是計數比中國差
【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱
今日
【北斗衛星】中國天網部署完畢 戰時不用再怕美國整蠱
北斗三號導航系統正式開通 一文看懂如何影響你我生活
2020/08/01
北斗三號導航系統正式開通 一文看懂如何影響你我生活
【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS 研發歷程與汶川慘痛經歷有關
2020/06/24
【中美角力】北斗衛星準確度超美國GPS 研發歷程與汶川慘痛經歷有關
【北斗衛星】中國磨劍30年挑戰GPS　北斗衛星暗藏「抗美」戰略
2020/06/24
【北斗衛星】中國磨劍30年挑戰GPS　北斗衛星暗藏「抗美」戰略
地緣政治 通訊科技 航天科技 交通科技 軍事科技 中國 北斗 全球定位 導航 北斗星通（深：002151）

下一篇文章

【北斗衛星】不只為你找路 沒有GPS手機也打不通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
【新冠肺炎疫苗】福奇：中國就算率先產新冠疫苗　美國不會用
美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機
美軍E-8C持續逼近廣東 但原來早已不願飛這偵察機
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【中美角力】中國海軍南海開展高強度訓練 新型戰機亮相（有片）
【封殺TikTok】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限
【封殺TikTok】特朗普威脅封殺TikTok　胡錫進：中方反制很有限
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
【封殺TikTok】微軟洽購TikTok內幕曝光：白宮鷹鴿爆分歧
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道
一帶一路再受挫？愛沙尼亞否決中資建最長海底隧道