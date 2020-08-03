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【封殺TikTok】特朗普被整蠱　狠手整頓TikTok埋伏綫

國情動向 17:36 2020/08/03

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【中美角力】特朗普被整蠱　狠手整頓TikTok埋伏綫

抖音海外版TikTok成為中美角力就戰場，總統特朗普一度揚言要在美國封禁TikTok。世上沒有無緣無故的恨，特朗普如此警剔這個視頻平台，除了他聲言的國家安全因素外，也可能源於他今年6月20日造勢大會上，被年輕族群用TikTok整蠱，導致會場門可羅雀、冷冷清清。

這場是新冠肺炎美國疫情爆發後，首場總統競選集會，特朗普自然抱有期待。會前，主辦方吹噓逾百萬人欲預訂門票，但結果可坐2萬人場館只來了約6000人，氣得特朗普大興問罪之師。

有人用TikTok串連　令特朗普造勢變「無勢」

原來，特朗普造勢大會變「無勢」大會，背後原來是有人利用15秒短視頻平台TikTok發動惡作劇，美國的韓流粉絲助攻，結果成功攪局。

輪到美國人翻牆 特朗普禁TikTok美國網紅網民首當其衝

【封殺TikTok】微軟吞下TikTok　無奈下的「最好選擇」？

根據《紐約時報》報道，事源於TikTok上一名高中音樂老師－－後被稱為「TikTok Grandma」的用戶，發表視頻鼓勵人們訂了票再「玩消失」，結果獲得數百萬次觀看；包括韓流粉絲們一傳十、十傳百預訂門票，然後集體「放飛機」，說要給特朗普教訓。

其中，網民Mary Jo Laupp在這場大會前就在TikTok呼籲，人們一起領票放飛機，目標要令特朗普一個人在台上。其帖文一夜間獲超過70萬人讚好、逾200萬人瀏灠。

結果，這場集體惡作劇成功了，造勢活動的會場原可容納約2萬人，但塔爾薩消防局估計，活動開始時現場只有約6200人。

【封殺TikTok】特朗普給45天限期 讓微軟洽購TikTok

【封殺TikTok】抖音TikTok 下載人次突破20億　一文看懂5大成功之道

特朗普的競選經理對此大發雷霆，批評媒體及示威者阻止其他人出席集會，並指責假新聞令支持者因擔心新冠肺炎及反種族歧視的示威，而不出席集會。共和黨資深競選策略師形容，今次是徹底的災難。

特朗普意識到　TikTok或成干預美國工具

事件亦令特朗普和他的團隊了解到，TikTok在美國廣受歡迎，在年輕族群有強大動員能力，如不受控制、又或遭外國力量把持，不僅會干預選舉，更會長期干預美國國內政治。

有評論猜測，這是促使特朗普鐵心狠心整頓TikTok的導火綫。

但當然，喜用TikTok的美國韓流粉絲等新生代，正成為政治生態的重要影響力量，如特朗普一刀切禁絕TikTok，恐會得罪這一群體，不利他的選情。這也許是特朗普不直接封禁TikTok，而是留有餘地、讓美企洽購的主要邏輯。

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責任編輯：鄧國強

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