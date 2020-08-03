▲ 【封殺TikTok】「我不認同」 張一鳴暗示洽售TikTok屬無奈

中美角力白熱化，字節跳動旗下抖音海外版TikTok北美業務，傳出被微軟（Ｍicrosoft）洽購。字節跳動科技有限公司創始人兼CEO張一鳴周一（3日）發布內部信表示，不認同出售TikTok北美業務這個決定，因為一直以來都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度。

第一財經報道，張一鳴表示，不認同出售決定，但考慮到當前大環境又必須面對CFIUS（美國外資投資委員會）的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性，包括嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。

張：面對美方調查 不能放棄任何可能

一般相信，張一鳴提到的「科技公司」可能指美國微軟，美國時間8月2日晚間，微軟在其官網發布消息稱將重啟收購TikTok北美業務的相關討論，稱收購TikTok北美業務事項與字節跳動的相關洽談最晚會在9月15日完成。在此期間，微軟將繼續與包括美國政府和特朗普在內的各方保持對話。

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張一鳴表示，近一年來，公司積極配合CFIUS對2017年底收購Musical.ly項目調查。盡管公司一再強調自己是一家私營企業，並且願意採取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

公開資料顯示，2017年11月，字節跳動完成對海外音樂短視頻平台Musical.ly 的收購，交易總價近10億美元，隨後字節跳動旗下音樂短視頻社區抖音將和 Musical.ly 進行合併，雙方將保持品牌獨立，但在技術、產品等多方面進行合作。2016年Musical.ly完成一筆估值5億美元的C輪融資。

「當前地緣政治越來越複雜」

張一鳴表示，過去幾個月中公司遇到了很多挑戰。在當前的情況下TikTok美國業務面臨被CFIUS強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。當前的地緣政治和輿論環境越來越複雜，市場面對的外部壓力較大。

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回顧近一年來，張一鳴稱，公司一直在積極配合CFIUS對2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。在尋找解決方案的時候，字節跳動公司考慮三個方面，用戶、團隊、公司。

張一鳴稱，字節跳動方面目前還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言可能還會持續一段時間。

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責任編輯：鄧國強

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