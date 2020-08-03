▲ 【封殺TikTok】5條Q&A話你知 美國辣手打擊TikTok來龍去脈

《紐約時報》文章指，TikTok這個人氣極高的應用程式因青少年、明星和內容創作者廣泛使用，變得衆所周知。這些跳舞或幽默內容看起來都無傷大雅、有趣，有時甚至傻裏傻氣。

但最近幾天，特朗普討論要在美國封禁TikTok，讓數百萬製作或觀看TikTok視頻的人感到震驚。在討論禁令的同時，有報道稱，微軟或其他公司可能收購該應用在美國的業務。

事件來龍去脈如何？以下是TikTok如何與白宮發生牽連，又是如何捲入交易談判的大致介紹。

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Ｑ１：TikTok有什麽問題？

Ａ１：一切都始於兩個因素。一是TikTok由中國互聯網公司字節跳動所有。二是中國正日益成爲特朗普政府關注的焦點。

美國官員越來越擔心，由於TikTok的中方背景，中國政府可能獲得TikTok美國用戶的信息。TikTok曾多次否認受到北京方面的影響。

無論如何，緊張的局勢現在已經激化。上周五（31日）晚間，特朗普稱他計劃禁止該應用，可能是以行政命令的方式。現在，據稱TikTok的所有者，正試圖通過出售該應用的美國業務來解決政府的擔憂。

Ｑ２：特朗普爲什麽警剔TikTok？

Ａ２：特朗普和其他政府官員表示，中資企業對國家安全構成了威脅，因爲中國政府可以根據該國法律進入這些公司的系統。

白宮此前也對華爲和中興提出過類似擔憂，這兩家中國公司都生產移動電話網絡設備。而這場鬥爭的最新前沿，就是TikTok這樣的智能手機應用。

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Ｑ３：特朗普能做什麽？

Ａ３：特朗普並沒有清楚說明他會怎樣禁止TikTok，以及所謂「禁令」的真正含義。周五，他在空軍一號上說，「可以通過行政命令做到這一點」。

特朗普政府還有其他選擇來限制TikTok的影響力。它可以嘗試動用一項名爲《國際應急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act）的法律，阻止某些外國產品進入美國的應用商店。或者把TikTok的所有者列入一份禁止美國公司未經許可向其出售商品的名單。

由於TikTok誕生於字節跳動2017年收購一款名爲Musical.ly的假唱應用之後，政府還可以有效命令這家中國公司剝離TikTok。字節跳動也可以自願同意出售TikTok，以避免被強制這麽做。

這種情況以前也發生過。去年，一家收購了同性戀約會應用Grindr的中國公司在特朗普政府的壓力下，同意出售該應用。

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Ｑ４：我們對TikTok的中國所有者了解多少？

Ａ４：TikTok的母公司字節跳動是一家大型私營互聯網公司，總部設在北京。該公司推出了許多在中國家喻戶曉的流行應用，包括短視頻應用抖音。字節跳動有許多非中國投資方，包括KKR、軟銀(SoftBank)和泛大西洋資本集團(General Atlantic)。

Ｑ５：交易談判會怎麽樣？

Ａ：據報道，字節跳動已經提出出售TikTok的美國業務，以阻止特朗普政府徹底禁止該應用。微軟（Microsoft）是與之商談的收購者之一，不過尚未達成協議。

據一名知情人士透露，字節跳動此前還討論過將TikTok的多數股權出售給美國投資者，但特朗普政府似乎拒絕了這個做法。

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TikTok已經在想方設法將自己打造成一個美國品牌。今年5月，它聘請了曾在迪士尼工作的凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）擔任首席執行官。它強調自己擁有著名的美國投資者。它還表示已經在美國僱傭了近1000名員工，並計劃再招聘上萬名。

TikTok發言人在聲明中指出，該公司將數據儲存在美國，並嚴格控制員工對信息的訪問。

責任編輯：鄧國強

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