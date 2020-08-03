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【港區國安法】中國外交部：香港暫停與新西蘭移交逃犯協定

國情動向 20:25 2020/08/03

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【港區國安法】中國外交部：香港暫停與新西蘭移交逃犯協定

港區國安法的實施引起國際社會議論，新西蘭上周二（28日）宣布暫停與香港的引渡協議。中國外交部周一（3日）宣布，中方決定香港特區暫停與新西蘭的《移交逃犯協定》及《刑事司法互助協定》

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，近日，新西蘭以中國制定香港特區維護國家安全法為借口，單方面宣佈暫停與香港特區簽訂的《移交逃犯協定》。

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新西蘭方有關做法將對港司法合作政治化，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害了香港特區與之開展司法合作的基礎，偏離司法合作維護正義和法治的宗旨，中方對此堅決反對。

汪文斌宣佈，為此，中方決定香港特區暫停港新《移交逃犯協定》；同時決定，香港特區暫停港新《刑事司法互助協定》。

新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）日前表示，中國在香港實施國安法損害一國兩制，新西蘭無法確信香港目前的刑事司法體系完全獨立於中國內地。

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對此，汪文斌已於7月28日在例行記者會上回應說，新方有關言論以及所宣佈的舉措，完全建立在對香港國安法的錯誤解讀之上。新方有關做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈反對，並保留作出進一步反應的權利。

此外，中國駐新西蘭大使館發言人也就彼得斯涉港言論發表談話指出，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞。中方敦促新方恪守國際法和國際關係基本準則，立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對中新關係造成進一步的損害。

責任編輯：鄧國強

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